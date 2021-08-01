منصة تقويم الإسنان بسمة، تنال تمويلا في الجولة الأولى

نالت شركة بسمة التي يقع مقرّها الرئيسي في المملكة المتّحدة، والتي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 3 ملايين دولار في جولة التمويل للسلسلة أ .

وتعمل بسمة (BASMA.com) كمنصّة طبيّة إلكترونية تعمل على تطوير تجربة تقويم الأسنان من خلال عيادات مجهزّة بأحدث التقنيات لتقديم علاج أسرع وأكثر دقّة من خلال متخصّصين معتمدين. تصمّم الشركة تقويم الأسنان الشفّف الحاصل على شهادتي ISO و CE بأستعمال تقنية ثلاثية الأبعاد في مختبراتها لمساعدة سلسلة عيادات الأسنان الشريكة لها في علاج الزبائن الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسّطة من إزدحام أو تباعد الأسنان. إنّ معدّل مدّة العلاج هو 6 أشهر. على عكس حلول تقويم الأسنان التقليدية، تعمل المصفّفات الشفّافة على تقويم الأسنان بسهولة ودون أي ألم.

ونظرا لأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تمكنت الشركة من إزالة حاجز الخوف من تقويم الأسنان التقليدي وذلك من خلال تقديم خدمة زبائن سريعة ومتطوّرة. تبنّت الشركة الناشئة الشكل الرقمي بالكامل وأخذت عملية تقويم الأسنان إلى مستوى جديد من خلال تجهيز سلسلة عياداتها الشريكة بأحدث تقنيّات الثلاثية الأبعاد. إنّ BASMA.com في مهمّة لجعل تجربة العملاء متوفرّة للجميع.

من خلال هذه الموارد المالية الجديدة، ستركّز BASMA.com على توظيف مواهب جديدة وتوسيع إنتشارها الجغرافي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تخطّط الشركة الناشئة أيضًا لتوسيع شبكتها من عيادات الأسنان الشريكة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للتواجد في المزيد من المدن والبلدان في دول مجلس التعاون الخليجي.

“مع التغيرات الإجتماعية التي تحدث في المنطقة، نعتقد أن مستقبل رعاية الأسنان هو ربط الزبون بالأطبّاء إلكترونياً. إنّنا نتابع تطوّر خدمة العملاء مع الدكتور شريف وفريقه ونحن متحمسون جدًا للتقدّم المبهر التي تقدّمه هذه التجربة الرقميّة الشاملة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” قال رياض أبو جودة، الشريك المبتدئ في MEVP.



يوضّح الدكتور شريف مسعود، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي BASMA.com التالي: “نؤمن بإعتماد العمل الرقمي في كل مراحل طبّ الأسنان. نقوم بتزويد شبكة عياداتنا بجميع أدوات التكنولوجية الحديثة اللاّزمة لتقديم علاج دقيق وفعّال وذلك بنقرة زر واحدة حيث يتّصل المستخدمون مباشرة بأطبّاء الأسنان وأخصائييّ تقويم الأسنان. تتمثّل ميزتنا وقوّتنا الرئيسية في أننا نصمّم العلاج في مختبراتنا، نقدّر إقترحات زبائننا وننقلها إلى عياداتنا الشريكة لنعمل على تحسين خدماتنا باستمرار.”

قبل حصد هذه السلسلة الجديدة، جمعت BASMA.com مبلغ 1.4 مليون دولار إجمالاً من المستثمرين الخيّرين ومن صناديق الأموال الإستثمارية في عام 2020.