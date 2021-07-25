أبرز التطورات التكنولوجية في مجال المشتريات في معرض الصحة العربي 2021

كشفت جاقار، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، عن أحدث تقنياتها في أنظمة المشتريات الرائدة خلال معرض الصحة العربي 2021، التي من شأنها أن تدعم عملية تعافي وانتعاش قطاع الرعاية الصحية العالمية.

وقد أطلقت شركة جاقار استراتيجية ديجيتال مايند الخاصة بالشركة بالتزامن مع احتلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار لصدارة جدول أعمال نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث تتضمن المجموعة الأساسية من الاستراتيجيات المتقدمة كلاً من: الذكاء المضمّن والتحليلات التنبؤية وإرشادات المستخدم في الوقت الفعلي لدعم فرق مشتريات الرعاية الصحية من خلال اتخاذ القرارات الإستراتيجية وكفاءة المشتريات وتقليل المخاطر وخدمة العملاء.

وفي تقرير نشرته شركة ديلويت، أكبر شركة خدمات مهنية في العالم فإنه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لإنترنت الأشياء الطبية إلى 158 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 بالتزامن مع وصول سوق إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 9 مليارات دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال هاني مصبح، نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار: “يتبنى قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد التقنيات التخريبية في نظام انترنت الأشياء الطبية البيئي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وأتمتة العمليات الروبوتية، إذ يتم استخدام هذه التقنيات أيضًا من منظور الشراء في أنظمتنا ولها فوائد بعيدة المدى لصناعة الرعاية الصحية”.

تتضمن إستراتيجية ديجيتال مايند الجديدة لشركة جاقار من تقديم المساعدة والمشورة وتبني أحدث الحلول والتقنيات، إذ يمكّن هذا الأخير المستخدمين من أن يكونوا أكثر استباقية في التعرف على مجالات التحسين وتخفيف المواقف الصعبة مثل مخاطر الموردين وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة من التحليلات التنبؤية المتقدمة والتعلم الآلي وقواعد العمل الخاصة بالعميل، حيث تمكن جاقار أدفايس المتخصصين في المشتريات من تحديد الخطوات التي يمكن أن تحسن الأداء أو النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية نيابة عن المستخدمين، وعلاوة على ذلك يوفر البرنامج الجديد للشركة رؤى قابلة للتنفيذ تستند إلى البيانات ويوصي بالخطوات التالية للتخفيف من مخاطر تعطل الإمداد ومشكلات تأهيل الموردين والأداء وأحداث التوريد ذات الأداء الضعيف.

وبهذه المناسبة علّق الدكتور جنيد باجوا كبير العلماء الطبيين في شركة أبحاث “مايكروسوفت” في إحدى الجلسات خلال الحدث عن دور البيانات في قطاع الرعاية الصحية، قائلاً: “قصة اليوم هي قصة أتمتة العمليات وتجميع البيانات والانتقال إلى التحليل الذكي. والذكاء الاصطناعي، ثم نكرر تلك الدورة. فإذا فهمنا هذا الأمر بشكل صحيح، فمن المحتمل أن يقلل التكاليف ويدعم الأطباء من خلال الكشف عن أنواع الأمراض الخفية وتعميم ارتباطات جديدة وربما حتى إنشاء فرضيات جديدة وآليات جديدة”.

هذا وتدعم جاقار أكثر من 120 مؤسسة رعاية صحية حول العالم من خلال مساعدتها على تحديث وتحويل قدرات الشراء لديها ودفع صناعتها إلى الأمام، حيث تشمل الشركات كلاً من: هيئة الصحة بدبي، ويونايتد كير وهيئة الصحة الوطنية البريطانية العامة ومجموعة مستشفيات اتش سي ايه المملكة المتحدة، وبرايت هورايزونز الأميركية.

واختتم مصبح حديثه قائلاً: خلال معرض الصحة العربي لهذا العام، سمعنا من مجموعة من الخبراء الذين سلطوا الضوء على التحديات المرتبطة مباشرة بـجائحة كوفيد-19، من تطوير لقاحات كافية لمكافحة العدوى إلى تدفق المواد الخام لصنع اللقاحات، ومن المهم أيضًا استخدام هذه التكنولوجيا من منظور الأعمال حتى نتمكن من تحديد المخاطر المستقبلية وتحسين الأداء في عصر التقدم التكنولوجي في صناعة الرعاية الصحية التي تلعب دوراً هاماً في إنقاذ الأرواح”.

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