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Posted inصحة

الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لكوفيد-19

(رويترز) – قالت وكالة الأنباء الأردنية يوم السبت إن الأردن سيبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد مرض كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأحد.

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الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لكوفيد-19

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح فايزر-بيونتك للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو تموز، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس آذار عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا.

وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات يوم الجمعة.

ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 763437 إصابة و9933 وفاة.

وتقوم عدة دول أخرى في المنطقة بتطعيم الأطفال منها إسرائيل والإمارات والسعودية.

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