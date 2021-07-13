لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بطلة التنس أنس جابر تعرض مضربها للبيع

أعلنت بطلة كرة المضرب التونسية أنس جابر الاثنين أنها ستعرض مضربها للبيع لمساعدة مستشفيات بلادها على مواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكدت المصنفة 23 عالميا أنها “كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة”. وأحصت تونس أكثر من 16 ألف وفاة جراء كوفيد-19 منذ آذار/مارس 2020 في بلاد تسكنها حوالي 12 ملايين نسمة.

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أعلنت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر الاثنين في مقطع فيديو نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها ستعرض مضربها للبيع لمساعدة مستشفيات بلادها على مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت المصنفة 23 عالميا والتي كتبت تاريخا عربيا بوصولها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، إنه “من أجل غرض نبيل …كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة”.

والهدف هو جمع الأموال لشراء سرير إنعاش لأحد المستشفيات في المناطق يصل ثمنه إلى ثلاثين الف دينار (حوالي 10 آلاف يورو)، حسب المكلفة بجمع التبرعات هاجر إدريس. وستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

ووضع المضرب للبيع منتصف نهار الاثنين في المزاد العلني انطلاقا بمبلغ ألفي دينار (حوالي 600 يورو) ووصل إلى 7270 دينار (حوالي 2200 يورو) بعد ساعتين فقط، حسب إدريس.

وعرضت جابر المضرب الذي تغلبت به على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس، حاملة لقب ويمبلدون خمس مرات، والإسبانية غاربينيي موغوروسا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة رولان غاروس في العام 2020.

وأحصت تونس أكثر من 16 ألف وفاة جراء كوفيد-19 منذ آذار/مارس 2020 في بلاد تسكنها حوالي 12 ملايين نسمة. وتواجه البلاد صعوبات في اقتناء اللقاح فقد نفذ مخزونها من لقاح فايزر كما طعمت بـ93% من لقاحات أسترازينكا التي تملكها.

فرانس24/ أ ف ب