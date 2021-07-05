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ضبط احترازي متواصل لاحترازات كورونا في السعودية بأكثر من 24 ألف زيارة للمنشآت التجارية

حرصا على سير الأعمال الاقتصادية بطريقة صحيحة وتلافي انتشار فيروس كورونا في البلاد وبالتالي التعطيل أو الإغلاق، تنفذ الجهات المعنية في السعودية زيارات مفاجئة لبيئة الأعمال من منشآت تجارية ومحلات للاطلاع على سير الاحترازات الوقائية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ضبط احترازي متواصل لاحترازات كورونا في السعودية بأكثر من 24 ألف زيارة للمنشآت التجارية
زيارات تفتيشية متواصلة في السعودية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24.756 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 815 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل “المولات” والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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