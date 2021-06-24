نيوزيلندا تعرض مختبرات كوفيد 19 معرض ميدلاب الشرق الأوسط

سلطت النسخة العشرين من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2021، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يختتم فعالياته اليوم، الضوء على قيادة المختبرات خلال جائحة كوفيد-19 مع تسليط الضوء على استجابة حكومة نيوزيلندا للجائحة وكيفية التعامل معها.

أصغى الحضور خلال مؤتمر إدارة المختبرات إلى المتحدث الرئيسي للمؤتمر الدكتورة سالي أ.روبرتس، القائمة بأعمال المدير السريري لمختبر لاب بلس واختصاصية الأحياء الدقيقة السريرية وطبيب الأمراض المعدية لقسم الأحياء الدقيقة لدى مختبر لاب بلس بمستشفى أوكلاند في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا حول استراتيجية نيوزيلندا للتخلص من من جائحة كوفيد-19، حيث أوضحت أن الحكومة النيوزيلندية تهدف إلى جعل رقم تكاثر الفيروس وانتقاله لأشخاص آخرون (R) أقل من 1 وتقليل انتقال الفيروس المستمر للمجتمع من خلال تقليل قابلية انتقال الفيروس ومعدل الاتصال ومدة العدوى.

هذا وقد أوضحت الدكتورة روبرتس أن نيوزيلندا خلال الـ 18 شهرًا من الوباء قد علمت منذ الوهلة الأولى بضرورة أن يكون لديها منصات متعددة لإجراء اختبارات كوفيد-19 وإنشاء مسارات إحالة لإدارة الزيادة في أعداد الإصابات لوضع خطط طوارئ في حال نقص الكواشف والمواد الاستهلاكية أو فشل المعدات الطبية.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة روبرتس: “”يتمثل دور القيادة السريرية في المختبر أثناء الجائحة في الحفاظ على ثبات السفينة ومحاولة مواكبة المتغيرات السريع الحاصلة، وهناك أيضًا حاجة إلى توفير واجهة مع الأطباء حول الاختبار المناسب وشرح أوجه عدم اليقين لكي نكون واقعيين بشأن قدرة الاختبار على أساس توريد المواد الاستهلاكية”.

وأضافت الدكتورة روبرتس قائلة: “يعتبر القادة ذوو الأداء العالي هم أفضل ما تملكه أثناء الجائحة بالإضافة إلى تضافر جهود الفرق الطبية مع بعضها لحل جميع المشاكل الطارئة والتأكد من إنجاز المهمة بنجاح، والأهم من ذلك أنهم يهتمون ويعتنون ببعضهم البعض”.

تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في نيوزيلندا في يوم 28 فبراير 2020، وقد تم إغلاق الحدود في 19 مارس 2020، ثم تم تقديم نظام إنذار من أربع مستويات في 21 مارس، وانتقلت البلاد إلى مستوى التنبيه الرابع بعد بضعة أيام فقط في 23 مارس وحتى 9 يونيو 2021، وقد بلغت أعداد الاختبارات الوطنية لنيوزيلندا 2175651 اختبار بي سي آر، أي أقل بقليل من 4000 اختبار يوميًا، وحتى تاريخ اليوم فإن لدى نيوزيلندا 2723 حالة مؤكدة ومحتملة بفيروس كوفيد-19 بمعدل وفيات بنسبة 0.96 ٪ وفقًا لـوزارة الصحة النيوزيلندية.

وقد تولت شبكة مختبرات الأحياء الدقيقة الموجودة في نيوزيلندا خلال الجائحة دور الترويج لأفضل الممارسات من خلال التعاون الوثيق مع الصحة العامة وتقديم المشورة إلى وزير الصحة والمسؤولين الطبيين في الصحة، وفي نفس الوقت قد تم إنشاء مجموعة المختبرات الوطنية الجديدة لـ كوفيد-19 لتنسيق تسليم الاختبارات في جميع أنحاء البلاد مع التركيز بشكل أساسي على قضايا سلسلة التوريد واستراتيجيات الاختبار المتفق عليها ودعم التحقق من صحة الاختبارات.

وفي هذه المناسبة، قالت ريجوي بيناسيرادا، مديرة المؤتمرات لدى شركة “إنفورما ماركيتس”: “لقد شكل الوباء العالمي تحديات كبيرة للمختبرات السريرية ويعمل العديد من المتخصصين في المختبرات والتقنيين بنكران الذات ويقفون في طليعة المعركة ضد جائحة كوفيد-19، إذ تلعب مثل هذه المؤتمرات دورًا مهمًا في تعزيز الرعاية في المختبرات الطبية وتحسين دور أخصائيي علم الأمراض والفنيين في ظل الجائحة”.

وستستمر فعاليات النسخة الافتراضية من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط لغاية 22 يوليو 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.medlabme.com