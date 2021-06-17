بلدة سويدية تتصدر أوروبا بأنقى هواء في القارة وتدفع بهولنديين للنظر إلى الهجرة نحوها

ولم تنفع كل دراجات أمستردام في تصدر المدينة مرتبة الأسوأ في جودة الهواء في هولندا فيما تبين أن هواء مدينة خرونينجن الهولندي الأنقى في البلاد فيما ذكرت منظمة لسلامة الرئة أن 12% من المصابين بأمراض الرئة في هولندا يريدون الرحيل بسبب تلوث الهواء، وبعضهم يتطلع للهجرة إلى السويد بحسب تقارير صحفية.

شملت الدراسة 323 مدينة أوروبية بقياس جودة الهواء في كل منها. وحمل المؤشر مستويات جودة الهواء التي تراوحت بين جيدة إلى سيئة للغاية بناءً على كمية الجسيمات العالقة التي تدخل الرئتين بسهولة وهي من عوالق ثاني اكسيد النيتروجين في الهواء. فالمدن التي لديها نوعية هواء جيدة على يحمل الهواء فيها جسيمات دقيقة أقل من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

بينما المدن ذات جودة الهواء الرديئة للغاية بها مواد جسيمة أكثر من الموصي بها داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وتتمتع جميع المدن الهولندية في القائمة بنوعية هواء (جيدة) باستثناء أمستردام (فقيرة) ونايميخن (معتدلة). جاءت خرونينجن في الترتيب 32 أوروبيًا

ونايميخن 136 وأمستردام في المركز 182. وفقًا للوكالة الالقتصادية الأوروبية، تسير الأمور على ما يرام في لاهاي وهيرلين وإنشيده وبريدا وأوتريخت وروتردام.وقال هانز بروينكس المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الأوروبية “تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، لكن لا يزال تلوث الهواء

مرتفعًا في العديد من المدن في جميع أنحاء أوروبا”.