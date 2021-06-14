5.6 مليار درهم إجمالي سوق الأجهزة الطبية في الإمارات بحلول عام 2025

قدّر متخصصو شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، شركاء المحتوى في معرض الصحة العربي 2021، بأن سوق الأجهزة الطبية في الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى 5.6 مليار درهم بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4٪ بين عامي 2020 و2025.

ووفقًا لتقرير فيتش سوليوشنز الإمارات العربية المتحدة للأجهزة الطبية للربع الثاني من عام 2021، فإنه سيستفيد السوق من الأداء الاقتصادي القوي العام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستكون أبرز العوامل الرئيسية التي ستدعم نمو السوق لتحقيق ذلك هي: النمو السكاني وعلم الأوبئة المتغير وصناعة السياحة الطبية المتنامية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة.

يشمل سوق الأجهزة الطبية أي منتج يستخدم في الرعاية الصحية للتشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو علاج المرض أو الإعاقة، بخلاف الأدوية مثل: المواد الاستهلاكية والتصوير التشخيصي ومنتجات الأسنان ومنتجات تقويم العظام والأطراف الاصطناعية ومساعدات المرضى.

وبهذه المناسبة، قال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث»: ” لقد لعب معرض الصحة العربي على مدى الـ 45 عامًا الماضية دورًا أساسيًا في نمو قطاع الأجهزة الطبية من خلال توفير منصة مثالية للتواصل والقيام بأعمال تجارية مع صناعة الرعاية الصحية العالمية، ونتوقع أن نلعب دورًا محوريًا في النمو المستمر لهذا العام أيضاً وذلك تماشيًا مع مخصصات الميزانية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الرعاية الصحية ومشاريع تطوير الرعاية الصحية المستمرة، وسيدعم ذلك انتعاش اقتصادي قوي بعد عام 2021 ، واستضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى التوسع العمراني وإطلاق تأشيرة الإقامة الطويلة الأمد للمتقاعدين الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.

وتعود مسابقة “حوارات إنوفيت” (Innov8 Talks) للرعاية الصحية كجزء من فعاليات الحدث الحي لمعرض الصحة العربي 2021، حيث سيتم تخصيص جناح لـ 32 شركة ناشئة لعرض كيفية تطويرها لحلول فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص والمزيد من الأفكار الجديدة والمتطورة حول تحسين الرعاية الصحية.

وتشمل آخر وأحدث الابتكارات التي سيتم عرضها خلال المعرض: تقنية الاستنشاق الذكية لتوصيل الأدوية للذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسي بواسطة جهاز FindAir ومقياس غلوكومتر غير جراحي يمكن ارتداؤه باستخدام ضوء الليزر بواسطة “جلوكو آكتيف” وسرير أنجيلو الذكي، وهو أول سرير مستشفى بذكاء اصطناعي من شركة فاليامو و prodROBO من إنتاج برودروموس والمصنعين والموردين لأجهزة إعادة التأهيل عالية الجودة الموجهة للأطفال مع نظام الارتجاع البيولوجي في الوقت الحقيقي.

وتأكيدًا على التزام معرض آراب هيلث بدعم المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية، فقد تم إنشاء مسابقة الشركات الناشئة للرعاية الصحية والتي ستضم مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية التي تعرض أحدث ابتكاراتها.

وفي مكان آخر من قاعة العرض، ستعرض الشركات الكبيرة بما في ذلك كلاً من: دريجر وفيليبس وفوجي فيلم وهانيويل وكانون أحدث منتجاتهم من المعدات الطبية وكل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

وقد تم عقد سلسلة من أيام التركيز المخصصة عبر الإنترنت وستكون متاحة حتى 22 يوليو 2021، تم تسليط الضوء من خلالها على آخر وأحدث المنتجات والتطورات التكنولوجية في الصناعة من خلال سلسلة من الجلسات والندوات التثقيفية التي تناولت مواضيع الأورام والتصوير والتشخيص وطب الأطفال والعناية المركزة ومراقبة المريض والتنظير الداخلي والعافية وجراحة العظام والجراحة والمواد الاستهلاكية والأثاث الطبي.

كما تم عرض الأجهزة بما في ذلك Aesculap Aeos بي براون، وهو عبارة عن منصة ميكروسكوب جراحي رقمي بمساعدة الروبوت لجراحة الأعصاب أو جراحة الكبد طفيفة التوغل المصنعة من قبل شركة ريتشارد وولف للتنظير.

وأضاف ويليامز قائلاً: “”لقد جمعنا معًا سلسلة من الشركات الكبيرة التي أثبتت جدارتها بإدخال الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية، إذ سوف تلعب التطورات في الأجهزة الطبية الآن أكثر من أي وقت مضى دورًا مهمًا في التعافي العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد-19”.

وسيقام معرض الصحة العربي 2021 تحت شعار “بالأعمال نتحد” ودفع الصناعة نحو الأمام، من خلال الحدث الحي الذي يُتوقع أن يستقبل 2000 شركة عارضة وأكثر من 24500 مشارك من 170 دولة حول العالم.

ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم سيسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى. وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمراً في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 يونيو 2021 تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.