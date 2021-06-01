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Posted inصحة

طفرة كورونا المستجد الهندية تصبح كوفيد دلتا لتلافي الوصمة العنصرية

أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين أن سلالات فيروس كورونا ستعتمد تسمية بأحرف لاتينة، وإن ذلك سيساعد على تجنب وصفها مرتبطة بالبلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة بوصمة جغرافية على اسم البلد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
طفرة كورونا المستجد الهندية تصبح كوفيد دلتا لتلافي الوصمة العنصرية

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بعد التشاور بين عدد من الخبراء جرى تبني توصيات بوضع المسميات الجديدة، التي “ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية”.

وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس “سارس-كوف-2” الذى يسبب كوفيد – 19، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والأبحاث العلمية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان إن الأسماء العلمية لمتغيرات كوفيد-19 يصعب غالبا قولها أو تذكرها ويمكن أن تخلق مشاكل فيما يتعلق بالإبلاغ الخاطئ، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص يستخدمون اسم البلد الذي اكتشف فيه المتغير لأول مرة، إنها طريقة بسيطة للمناقشات اليومية ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى وصم سكان هذا البلد.

على سبيل المثال، غالبا ما تم نعت المتغير بي117 بـ”المتغير البريطاني” نظرا لصعوبة تذكر اسمه الدقيق. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه السلالة من الفيروس تحديدا سيطلق عليها اسم “المتغير ألفا” من الآن.

وأعلن البيان أن التسميات الحالية، التي تم إنشاؤها يموجب المبادرة العالمية بشأن مشاركة جميع بيانات الإنفلونزا وراصد السلالات الجديدة “نيسكت سترين” وتصنيف “بانغو”، لا تزال موجودة وما زالت مقبولة ولكن يجب أن يستخدمها العلماء في الغالب من الآن فصاعدا.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات ووسائل الإعلام والجمهور على استخدام النظام الذي تم إنشاؤه حديثا وإسقاط الأسماء العلمية والدول التي رصدت فيها المتغيرات لأول مرة في حوارتهم.

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