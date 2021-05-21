الإمارات: توفر لقاح «فايزر- بيونتيك» للأطفال والكبار في 46 مركزاً بالدولة

أبوظبي في 20 مايو / وام / أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي عن توفر لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس “كوفيد-19” بالإضافة إلى لقاح “سينوفارم” في جميع المراكز الصحية ومراكز المسح الوطني التابعة لشركة “صحة” في جميع إمارات الدولة.

وأوضحت “صحة” أن لقاحي “فايزر- بيونتيك” و”سينوفارم” متوفران في 46 مركزاً في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية والتي تمثل المراكز الصحية التابعة لها بالإضافة إلى مراكز التطعيم ومراكز المسح الوطني المنتشرة في جميع إمارات الدولة ويمكن للراغبين في الحصول على اللقاحات حجز موعد عبر تطبيق “صحة” لأخذ التطعيم.

وأكدت شركة “صحة” على أهمية أخذ اللقاح ضد كوفيد-19 لتسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع ..مشيرة إلى أنه بإمكان جميع أفراد المجتمع ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق تلقي لقاح “فايزر -بيونتيك” فيما يقدم لقاح “سينوفارم” فقط للفئات من عمر 16 عاما فما فوق.

ويستثنى من أخذ اللقاح الأشخاص المصابين بفيروس “كوفيد-19” والمشاركين في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 والسيدات الحوامل والحاصلين على اللقاح خارج الدولة والمصاب السابق بعد التقييم الطبي والأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من اللقاحات سابقاَ أو أي من مكونات اللقاحات والمريض بأحد الأمراض التي تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.