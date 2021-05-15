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الإمارات: لقاح فايزر بيونتيك للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما

الإمارات تعتمد استخدام لقاح فايزر لفئة عمرية جديدة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: لقاح فايزر بيونتيك للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة بحسب ما نقلته وكالة الانباء الاماراتية الخميس.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

‎وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد-19. وتمّ تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة، مما ساهم في تحقيق الهدف المُعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.

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