نصائح صحة الفم والأسنان خلال الصيام

قد لا تكون مسألة العناية بأسنانك من أولوياتك خلال شهر رمضان المبارك، ولكن من المهم الحفاظ على روتين جيّد لضمان صيام مريح وأسنان صحية. يشارك الدكتور شريف مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصّة الطبيّة لعلاج الأسنان عن بُعد، بسمة BASMA.com بالمعلومات التالية للإهتمام بالأسنان أثناء شهر رمضان.

هل صحّة فمك جاهزة لبدء الصيام؟

في حال لم تزُر طبيب الأسنان خلال الأشهر الخمسة الماضية، حدد موعداً الآن لفحص أسنانك لتتجنّب المشاكل خلال فترة الصوم.

كيف أتجنب رائحة الفم الكريهة في رمضان؟

خلال شهر رمضان،بعد الإفطار والسحور، تأكد من تضمين روتين العناية بأسنانك بحيث أنّك تنظّفها بالفرشاة و بالخيط لمدة دقيقتين قبل النوم ومرة أخرى بعد السحور.لا تنسى أيضاً أن تنظّف لسانك لمنع تراكم البكتيريا التي تسبّب رائحة الفم الكريهة؛ خلال ساعات عدم الصوم، تجنّب أيضاً البصل والثوم، واستخدم غسول الفم أو عود السواك لتشعر بالإنتعاش.

كيف أتجنّب جفاف الفم في رمضان؟

بالإضافة الى ذلك، قد يشعر بعض الناس أثناء الصيام بجفاف الفم و صرير الأسنان.

يزيد جفاف الفم من إحتمال تسوّس الأسنان. لذلك، عند الإفطار، تأكد من شرب الكثير من الماء و العصير، وتناول وجبات متوازنة، وتجنّب الأطعمة المالحة أو الدهنيّة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين.

إشرب كميّة كبيرة من الماء والعصير خلال الإفطار والسحور.

تجنّب المأكولات المالحة والحارة والمقلية والمشروبات الغازية والقهوة.

كيف أعتني باللثّة في رمضان؟

تناول التمرعند الإفطار والفواكه والخضروات.

إنّ العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في هذه الأطعمة تساعد في مكافحة التهاب اللثّة.

كيف أحافظ على إنتعاش الفم في رمضان؟

خلال ساعات عدم الصوم، تجنب البصل والثوم، وإستخدم غسول الفم أو عود السواك لتشعر بالإنتعاش

هل يؤثّر الصوم على علاج بسمة BASMA ؟

إذ كنت تعاني من حالة بسيطة أو متوسّطة من الإكتظاظ أو التباعد بين الأسنان وتريد أن تبدأ بالعلاج خلال هذه الفترة، بإمكانك الإلتزام بإرتداء مصفّفات بسمةBASMA الشفاّفة 22 ساعة يومياً مع علاج من المنزل.

كيف أنظّف المصفّفات في رمضان؟

فرشِ مصفّفاتك بالماء البارد في كل مرّة تقوم بإزالتها.

إستخدم فرشاة ومعجون الأسنان لتنظيفها مرتين في اليوم.

كيف أتوقف عن صرير الأسنان خلال الصوم؟

هناك عدّه تمارين للفم تساعد على التخفيف من صرير الأسنان. حاول إرخاء عضلات وجهك والقيام ببعض حركات التنفس العميق لتخفيف الضغط. إذا كنت ترتدي واقي الأسنان الليلي أثناء النوم، فيمكنك الاحتفاظ به خلال النهار أيضاً لتخفيف الضغط على فكك.