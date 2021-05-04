نقابة الأطباء المصرية تُعلن وفاة 500 طبيب بكورونا

وأشار الصحافي محمود القيعي في موقع رأي اليوم أن نقابة الأطباء المصرية أعلنت أمس عن الشهيد ال 500 من طابور شهداء وشهيدات الأطباء .

واقترحت الدكتورة مينا تشديد اجراءات حماية الاطباء بخطوات تتضمن تزويد الاطباء بأقنعة عالية الحماية، n95 لكل الفريق الطبي في المستشفيات. وـ منع دخول اي مريض او مرافق للمستشفيات بدون ارتداء الكمامة .

وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض ..و في الضرورة فقط .. تشديد كل اجراءات مكافحة العدوى.

ـ سرعة عمل المسحة وتحليل بي سي أر و العزل لاي مشتبه بإصابته من الأطقم الطبية … عدم الضغط على الشباب الذين لديهم مظاهر اشتباه بسيطة .

توفير اللقاح لكل من يطلبه في المستشفيات و من الفرق الطبية ..مع عمل دعاية علمية ترد على مخاوف الأطباء .

واختتمت مينا مؤكدة أن الأولويات العلمية في العالم كله للفرق الطبية ، داعيةً وزارة البحث عن اسباب زيادة نسبة وفاة الأطباء .

وزارة الصحة

على الجانب الآخر صرحت وزارة الصحة المصرية بأن وفيات الأطباء 115 فقط.

في سياق آخر ذكر د. جمال شعبان المدير السابق لمعهد القلب بإمبابة بأنه يوجد ارتباط وثيق بين الجلطات وظروف بعض الأطباء عند الاصابة وأن الڤيروس يسبب جلطات والضغط والسكر والكولسترول والتدخين والتوتر تسبب جلطات والجلطات القلبية تؤدي إلي اختلال حاد في كهرباء القلب والذبذبة البطينية تؤدي إلي الموت المفاجيء.

ونصح شعبان بالتسجيل للقاح والاجراءات الاحترازية للوقاية من الڤيروس والامتناع عن التدخين والاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبط معدلاتهم بالغذاء والدواء والرياضة.