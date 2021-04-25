مليون إصابة بثلاثة أيام تشعل أزمة مع ارتفاع كبير لضحايا كورونا في الهند

لا يتوقف العمل في محارق الجثث والمقابر في الهند بعد أن ضربت موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 لترفع عدد الوفيات إلى مستويات غير مسبوقة، واستنفذت إمدادات الأكسجين إلى مستويات حرجة جعلت السلطات ترسل حراسة مسلحة لحماية اسطوانات الأوكسجين لدى نقلها فيما اضطرت المستشفيات لرفض قبول مئات المرضى الذي أصبحوا يتركون لمصيرهم بانتظارهم في طوابير لا تنتهي.

ولليوم الرابع على التوالي، سجلت الهند اليوم الأحد أرقاما قياسية للإصابات الجديدة بسبب بطفرة خبيثة جديدة ظهرت، مما يقوض مزاعم الحكومة السابقة لأوانها بالنصر على الوباء، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وأدت الحالات المؤكدة البالغ عددها 349691 حالة أمس إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى أكثر من 16.9 مليون حالة، لتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة.

وأبلغت وزارة الصحة عن 2767 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد وفيات كوفيد -19 في الهند إلى 192311.