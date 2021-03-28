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Posted inصحة

الإمارات: أول تطبيق في العالم يوفر لقاحات كورونا في المنازل

أعلنت “رزق”، إحدى أسرع الشركات الناشئة نمواً في أبوظبي، وأول تطبيق متطور في مجال توفير الخدمات المنزلية عند الطلب على مستوى الدولة، عن توفيره لقاح “كوفيد – 19” في المنزل، ليكون بذلك أول تطبيق في العالم يقدم هذه النوع من الخدمات براحة وسهولة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: أول تطبيق في العالم يوفر لقاحات كورونا في المنازل

وقال عبدالله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في “رزق”: “عملنا باستمرار منذ انطلاقتنا على رفع مستوى الخدمات التي تركز على العملاء، ونجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، وتوجناها بخدمة مرموقة جداً بعد أن أصبح رزق التطبيق العالمي الوحيد الذي يقدم لقاح “كوفيد – 19″ في المنزل. ويعزى الفضل في طرح هذه المبادرة إلى الدعم الأساسي الذي تقدمه حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها للجميع”.

ومنذ ظهور الوباء، لعب تطبيق رزق دوراً أساسياً في تزويد عملائه بأفضل مستويات الرعاية الصحية المريحة، ومن شأن تقديم اللقاحات في المنزل أن يساعد على تعزيز مصداقية التطبيق وثقة الناس به كتطبيق مبتكر ومهم في مجال الرعاية الصحية، بما يؤكد طموحاته ورؤيته نحو المستقبل، حيث يضع  المجتمع في صميم مهمته.

ويعمل التطبيق بنشاط مع المختبرات والطواقم التمريضية وموظفي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات للمساعدة في كبح انتشار المرض والتغلب عليه. وستقوم الشركة بتنشيط عملياتها، بما في ذلك اختبارات (PCR) والأجسام المضادة واللقاحات، إضافة إلى توفير اللقاح إلى المنازل، حرصاً على سلامة الناس وراحتهم، وتقديم أقصى درجات الرعاية الآمنة والمريحة لهم.

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