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Posted inصحة

نيويورك تحيي ذكرى نحو 30 ألفا من سكانها راحوا ضحية كوفيد 19

أ ف ب-بعد عام على بدء الجائحة، نظّمت نيويورك، المدينة الأكثر تأثّراً بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تكريماً مؤثّراً لثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكّانها توفّوا جرّاء كوفيد-19.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نيويورك تحيي ذكرى نحو 30 ألفا من سكانها راحوا ضحية كوفيد 19

وبعد أن طلب التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلديّة المدينة بيل دي بلازيو في حفل افتراضيّ مباشر “لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر ممّا خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وإعصار ساندي وأحداث 11 أيلول/سبتمبر مجتمعةً”.

أضاف “لقد تأثّرت كلّ أسرة. وهناك ألم تُعانيه كثير من العائلات، ألم شديد”.

وتحدّث دي بلازيو خصوصاً عن “أبطال” القطاع الصحّي الذين “أنقذوا أرواحا”، أحيانًا على حسابهم، طالبا أيضًا تذكّر الأوقات السعيدة.

بدأ الحفل الافتراضي بعرض موسيقي قصير لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير في ليلة شديدة البرودة ووسط الرياح. وتم عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على الجسر.

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