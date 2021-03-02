تحولات لافتة في قطاع التامين الصحي

ما هي تغيرات بواليص التأمين الطبية بصورة عام مع مراعاة تغطية كوفيد 19، وتبعات ذلك على الأسعار وعلى بوليصة السفر –التأمين الطبي؟

سجل قطاع التامين الصحي انخفاضاُ في حجم المطالبات الخاصة بالقطاع خلال فترة جائحة كورونا خلال العام الجاري وذلك جراء تراجع نسبة ارتياد المستفيدين من وثائق التأمين الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ19) خصوصاً الحالات غير الحرجة أو الاستشارات العادية مما انعكس بشكل إيجابي على اداء القطاع بشكل عام والذي ادى الى بقاء وثائق التأمين الصحي ضمن أسعار في مستوياتها المعتادة ن وذلك على صعيد سوق الـتأمين المحلي مقارنة بالعام الماضي، ودون تسجيل أي تغييرات استثنائية، هذا وإن دل فانما يدل على عدم وجود ضغط فعلي على أداء القطاع في ظل الجائحة.

كان الخوف من العدوى المتصلة بزيارة الطبيب هو الدافع وراء الاحجام عن زيارة المرافق الصحية بشكل عام.

إن قطاع التأمين الصحي في السوق المحلي مرن وقادر على التكيف مع التغيرات، وكان ذلك جلياً حيث إن نسبة لا بأس بها من المتعاملين قد بدأت في الحصول على استشارات طبية عبر الهاتف أو الإنترنت، جاء ذلك بعد أن وفرت المستشفيات والمراكز الطبية هذه الخدمة للمتعاملين خلال فترة الإغلاق.

شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تغطي اخطار (كوفيد-19) وتبعاته للحالات المرضية التي تصل المرافق الصحية المعتمدة بموجب وثيقة التأمين الصحي وتتحمل تكاليف الفحوص المخبرية التي تجرى لحالات الاشتباه، وكذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث ان الاستمرار في تقديم هذه الخدمات يضمن حماية صحة وسلامة المجتمع واحتواء المصابين والمشتبه بإصابتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

أما فيما يخص تأمين السفر فقد أصبحت تغطية اخطار (كوفيد-19) متطلباً اساسياً سواء للمسافر أو للوجهة المراد الوصول اليها، عليه فقد قامت بعض الشركات بتوسيع التغطيات الخاصة بتأمين السفر لتلبي متطلبات السوق والمتعاملين.

ويجب التنويه هنا إن كلتا الوثيقتين سواء التأمين الصحي أو تأمين السفر لا تغطيان إجراء فحوصات بغرض السفر حال رغب المؤمن له بذلك.

هل تتوقع المزيد من عمليات الاستحواذ أو الاندماج في قطاع التأمين؟

في ظل التحديات العديدة التي يواجهها سوق التامين المحلي فان التحرك نحو الاندماجات والاستحواذات من شأنه أن يخلق كيانات تأمينية أكثر قوة وصلابة مما ينعكس إيجاباً سواء على شركات التأمين أو على حملة الوثائق، حيث سيسهم الاندماج في زيادة تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركات المندمجة، استقرار المحافظ التأمينية، خلق قاعدة عملاء أكبر مما يعزز مستوى الخدمة، بالاضافة الى زيادة قدرة الكيانات الجديدية على الاحتفاظ بنسب أكبر من الاخطار عوضاً عن اسناد الجانب الاكبر منها الى اسواق إعادة التأمين العالمية.

ان عدد شركات التامين العاملة حاليا في سوق التأمين المحلي تفوق حاجته وقد أصبح السوق متخماً مما أدى الى المنافسة الشديدة بين الشركات وتقديم أسعار بعيدة جداً عن القيمة الفنية للاخطار مع الاخذ بعين الاعتبار التغطيات المدرجة تحت وثيقة التأمين ولا سيما وثيقة تأمين السيارات.

لذا وفي ظل الحاجة الى الاندماج بالاضافة الى التشجيع المستمر من قبل هيئة التأمين على الاندماج فانه من المتوقع توجه بعض الشركات لدراسة فرص الاندماج أو الاستحواذ خلال الفترة القادمة.

ما الخطط التي تم تنفيذها في شركتك خلال العام الحالي وتقديراتك لفرص النمو في الأشهر القادمة؟

قمنا في شركة الوثبة للتأمين باتخاذ خطوات استباقية في مجال التحول الرقمي والاستغلال الامثل لتكنولوجبا المعلومات بما يتناسب ومتطلبات السوق المحلية، وقد ساعدنا في ذلك أن البنية التحتية للإمارات توفر كل الظروف والمقومات المطلوبة للسير بقوة نحو التحول الرقمي في قطاع التأمين وكافة القطاعات الحيوية ومجاراة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

قد اطلقنا وبنجاح تطبيق الهواتف الذكية المتوفر حاليا في المتاجر الاكترونية والذي يتيح الفرصة للعملاء امكانية الوصول والتواصل مع شركة الوثبة بكل يسر وسهولة وعلى مدار 24 ساعة، إضافة الى برنامج ادارة المطالبات المتميز الذي اتاح لنا الفرصة لتوفير خدمة غير مسبوقة في السوق وباعلى مستويات الجودة، ناهيك عن العديد من المنصات الاكترونية التي قمنا بتطبيقها بكفاءة وفعالية خلال الأشهر الماضية، والتي كان لها دور الملوس في تسهيل تلقي الخدمة لعملائنا و شركاء الاعمال خلال فترة الجائحة حيث لم تتأثر أعمالنا ولا مستوى خدماتنا للجميع على حدٍ سواء.

أما بخصوص المرحلة المقبلة فاننا نعمل على فتح آفاق جديدة في هذا المجال مما يعزز مكانتنا كشركة تأمين رائدة في مجال الرقمنة والأتمتة، ونكمل المسيرة بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للسوق لايماننا المطلق بالاضافات الايجابية لهذه المبادرات بدأ من المرونة والسرعة في تقديم الخدمات الى الدقة وتوفير الجهد والوقت وتخفيض النفقات، مما يدعم بلا شك قدرتنا التنافسية في السوق وإيجاد قنوات تسويق جديدة ومتنوعة تطور فرص النمو التي نراها تلوح في الافق، حيث إننا متفائلون للمرحلة القادمة لما نرى فيها من فرص حقيقية.

أين تكمن تحديات التأمين وما هي الفرص المتاحة في ظروف السوق الحالية؟

التحديات التي يواجهها قطاع التامين كانت ولازالت موجودة وستستمر شأنها شأن القطاعات الاخرى محليا واقليميا، ولكن يتوجب علينا التفكير في الفرص وكيفية خلقها حيث ان سوق التامين في الدولة هوالاكبر في المنطقة من حيث حجم الاقساط وهو الاكثر تنظيما خاصة انه سوق متنام يستند الى اقتصاد قوي وصلب يوفر فرص اعمال عديدة وواعدة في مجال التأمين او غيره من المجالات في الاقتصاد الوطني مما يتيح الفرصة لشركات التأمين ان تستفيد منها لممارسة انشطة التامين المختلفة، بدأ من قطاع النقل البحري والجوي الى التأمينات السيبرانية، ثم قطاع قطاع التأمينات الهندسية والنفطية والممتلكات التجارية وغيرها من القطاعات.

التفكير بالفرص المتاحة وتغيير الاستراتيجيات من شأنه أن يحد من شدة المنافسة الشرسة التي يعاني منها سوق التامين والتي أوصلت الأسعار إلى مستويات غير متوقعة، مما سبب تآكل في الأرباح وتضاؤلها عند البعض وتحقيق الخسائر وتراكمها عند البعض الآخر.

ما هي المعايير والاستراتيجيات التي تساهم في زيادة أو استقرار أرباح شركات التأمين المدرجة في الدولة؟

المحافظة على توازن المحفظة الاستثمارية هو من أهم الاستراتيجيات التي يجب اتباعها، جنباً إلى جنب مع مراقبة المحفظة الفنية التي من المفترض أن تتمتع بتوازن صحي من حيث الحجم والتقسيم بين خطوط الاعمال التأمينية المختلفة.

وقد نجحت بالفعل الكثير من الشركات المحلية بتحقيق ربحية متوازنة برغم التحديات، والخطوة المهمة في هذه المرحلة هو التطبيق الامثل وصيانة الاستراتيجيات التي من شأنها التأثير على اداء الشركات. فقد عانت بعض الشركات في السنوات الاخيرة جراء البدء بتنفيذ اللوائح التنظيمية التي فرضتها هيئة التامين والتي حددت سقوفا للمحفظة الاستثمارية لضمان المحافظة على ملاءة مالية متوازنة وبما يضمن كل من حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

أما على الصعيد الفني فان اتباع سياسة اكتتاب متحفظة إلى جانب الإبقاء على نسب احتفاظ منطقية من شأنه أن يحسن اداء الشركات ويساهم في استقرارها.

إن وضع الاستراتيجيات أسهل من تطبيقها عملياً، ولكن تحقيق استقرار وربحية مستدامة يتطلب العمل بجدية وتكاتف الجهود لتمكين التوازن في السوق وتوليد مزيد من الانجازات.