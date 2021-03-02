لقاح كورونا شرط رئيسي للمشاركين في الحج

وجه وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد19-” واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الالمانية د ب أ.

وقال الربيعة في تعميم له مساء اليوم الإثنين: “عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الحالي وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج”.

ولم يكشف وزير الصحة السعودي عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

نشير هنا إلى أن مناسك الحج العام الماضي أقيمت بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة والذين بلغوا حوالي 10 آلاف حاج، وتقوم وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وكانت قد أوضحت وقتها أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة وتقديم شهادة فحص ( PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة, والحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق “اعتمرنا” وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.