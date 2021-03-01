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Posted inصحة

سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

(رويترز) – أفاد التلفزيون الرسمي العماني يوم الاثنين بأنه تقرّر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من الرابع وحتى العشرين من مارس آذار في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

وأشار حساب وكالة الانباء العمانية أن اللجنة العليا تقرّر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات #السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

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