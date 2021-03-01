سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

وأشار حساب وكالة الانباء العمانية أن اللجنة العليا تقرّر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات #السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

#عاجل اللجنة العليا تقرّر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات #السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس. pic.twitter.com/1LewHOXgTQ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 1, 2021