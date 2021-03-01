طبيب من أصل اردني يدافع عن نفسه بعد فصله لتقديم لقاحات كورونا المستجد بانتهاك للاجراءات في هيوستن

أثارت قضية فصل طبيب من أصل اردني جدلا واسعا في ولاية تكساس على اعتباره قد بادر بالاستفادة من اللقاحات التي كانت صىلاحيتها على وشك النفاذ فقام بتقديمها لمن استطاع بدلا من تركها تتلف في اليوم التالي بسبب عدم حضور المسجلين لتلقيها.

وأوضح الطبيب في لقاء تلفزيوني أن صلاحية اللقاح كانت على وشك الانتهاء بعد تخلف المسجلين للحصول عليه للقدوم فحاول الاستفادة بتقديم لقاحات مودرنا بدلا من تركها لتخضع للإتلاف بعد ساعات من تأخر وصول المسجلين للحصول عليها في شهر ديسمبر الماضي.

والمعروف أن صلاحية لقاحات موديرنا لا تتجاوز 6 ساعات بعد فتح العبوة التي تحوي على 10 لقاحات.

ودافع الدكتور حسن الذي خسر وظيفته بعد 20 سنة في الهيئات الصحية في الولاية، وذلك بسبب تقديم اللقاحات لغير المسجلين، بالقول إنه كان لديه 10 لقاحات في عبوة مفتوحة لكن المسجلين لم يحضروا لأخذها وكان يحاول عدم خسارتها بالإتلاف لنفاذ صلاحيتها في اليوم التالي فقام بتقديمها لمن استطاع بما فيهم زوجته التي تعاني من أمراض مزمنة وهي ضمن الفئات المصنفة ضمن أولويات تقديم اللقاحات. وبدلا من ترك اللقاحات تفسد لانتهاء صلاحيته سارع للبحث عن أي شخص يستحق تلقي اللقاح وكانت زوجته بين من وقع اختياره عليهم لأنها تعاني من أمراض مزمنة.

وتم فصل الدكتور حسن جوكال من منصبه واتهامه بالسرقة وهو مدير قسم الصحة العامة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس بسبب تقديم اللقاحات لغير المسجلين في القوائم الرسمية، وكان طبيب زميل للدكتور حسن قد قام بالإبلاغ عنه للسلطات لانتهاكه بروتوكول تقديم اللقاح وقام قاض برفض تهمة السرقة وإسقاطها من لائحة الاتهام.

ولفت الدكتور جوكال إنه رتب تقديم اللقاح للناس لتلقي الجرعات بعد “مناقشة” الأمر مع “أحد مديري مقاطعة هاريس” “للتأكد من أنهم مطلعون على ما يفعله.

وقال إن جميع الأشخاص الذين تم إعطاؤهم جرعات اللقاح هم من الفئات المطلوبة بموجبة إجراءات اللقاح أي استوفوا معايير مختلفة من العمر إلى وجود مشاكل صحية يمكن أن تسبب حالة أكثر خطورة من كورونا و قال إنه قام بتوثيق ذلك بسجلات ورقية وشرح ما فعله ، لكنه طُرد بعد أسبوع.

قال جوكال إنه لم يتبع حدسه الخاص فحسب ، بل كان يتبع أيضًا إرشادات من وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس. وقال إن الوكالة نصحته بعدم إهدار أي جرعات من اللقاح و “إعطائه لأي شخص مؤهل يمكنه تقديم” عند ما يقتضي الأمر.