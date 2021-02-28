هل يسمح بتجمعات لمن تلقى لقاح كورونا المستجد؟

واشار فاوتشي في لقاء مع قناة سي إن إنن بالقول إن شخصين تلقوا اللقاح بالكامل يمكنهما التجمع فذلك يحمل أقل قدر من المخاطر.

وقال فاوتشييوم الخميس : “يمكنك البدء في الاجتماع معًا كأفراد ، على الرغم من أن الخطر ليس صفرًا ، فإن الخطر يصبح منخفضًا للغاية عندما يتم تطعيم كلا الطرفين”.

ولم تصدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) حتى الآن إرشادات حول التجمع بين الأشخاص في حين كانوا جميعا قد تلقوا لقاح كورونا المستجد بالكامل. وأوضح فاوتشي بالقول:”رأيي المهني هو أنه عندما تريد ابنتي القدوم لزيارتي بعد أن تم تطعيمها بالجرعتين ، سأستقبلها في المنزل ، وسأعانقها كثيرًا لم أتمكن من ذلك منذعام ، “

وقدمت الولايات المتحدة قرابة 68274117 جرعة لقاح ، وفقًا لبيانات من جامعة جون هوبكنز، وقد سجلت أكثر من 28 مليون حالة إصابة و 508307 حالة وفاة ، وهو أعلى إجمالي في البلاد.

يذكر أن الاتحاد للطيران كان أول شركة طيران في العالم يختار كافة أعضاء طواقم الطائرات العاملين على رحلاتها تلقي لقاح كوفيد-19 للمساعدة على الحد من انتشار فيروس “كورونا” ومنح المسافرين الطمأنينة عند السفر مع الاتحاد. وتلى ذلك إعلان طيران الإمارات منتصف الشهر الجاري أنه أصبح في عداد ناقلات جوية عالمية قليلة تشغل رحلة تخدمها بالكامل فرق من العاملين متلقي اللقاحات، وذلك في جميع نقاط الاتصال مع المسافرين.

ومع كل ذلك لم تصدر حتى اليوم تأكيدات من خبراء طبيين حول مخاطر تجمعات أشخاص تلقوا اللقاح بالكامل.