محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

الأردن يستعين بالجيش للحد من انتشار فيروس كورونا

بدأت قوات الجيش الاردني الانتشار على مداخل المحافظات ومخارجها، وتفعيل نقاط غلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الأردن يستعين بالجيش للحد من انتشار فيروس كورونا

وأشار تقرير تلفزيون المملكة أن عملية الانتشار التي بدأت من جديد بسبب تطور الوضع الوبائي في الأردن، تهدف إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا.

وتعزز العملية من جهود فرق التقصي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن المجتمع.
يشار، إلى أن قرار الحظر الشامل بدأ الساعة 10 من مساء الخميس، ويستمر حتى الساعة 6 من صباح السبت، من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.
ويستثني الحظر ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، والأشخاص المصرح لهم من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.
وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ حوالي 384 ألف حالة، بالإضافة إلى 4650 حالة وفاة بالفيروس.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا