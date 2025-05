تسارع وتيرة تبني خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

ما الذي قدمته “إنترسيستمز” لتعزيز دور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها الرامية لمكافحة الوباء؟

عندما ضربت أزمة “كوفيد-19” العالم، استجابت “إنترسيستمز” سريعاً على الصعيدين الدولي والمحلي للمشاركة في الجهود الرامية للتصدي لمكافحة الوباء ومساعدة الأطباء في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق إضافة ميزة جديدة لنظام معلومات الرعاية الصحية الموحد “تراك كير” كخطوة أولى. كما أدركنا حينها مدى أهمية تحركنا السريع في سبيل تسهيل وتمكين الرعاية الصحية و العلاج عن بُعد. وقد أكدت الطبيعة الشرسة لانتشار هذا الوباء مدى الحاجة إلى تبسيط الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

و لتقديم المزيد من المساعدة لمقدمى الرعاية الصحية في سعيها للتصدي لأزمة “كوفيد-19″، نجحت “إنترسيستمز” في نشر أنظمة جديدة وأتمتة مستشفيات جديدة أثناء فترة الوباء. فعلى سبيل المثال، تمكن مستشفى “جيميلي” في روما بإيطاليا، بالتعاون مع فريق عمل “إنترسيستمز”، من نشر النظام الموحد للسجلات الطبية الإلكترونية “تراك كير” (TrakCare) خلال سبعة أيام فقط، فى مستشفى جديد يتسع لـ 80 سريراً، ومخصص بالكامل للمرضى المصابين بجائحة “كوفيد-19”. بعد ذلك، وفي غضون 24 ساعة فقط، تمّ نشر النظام ليغطي موقعاً إضافياً، حيث جرى تحويل فندق مجاور إلى منشأة صحية للنقاهة والعزل بعد الانتهاء من فترة العلاج، وهو ما مكّن مستشفى “جيميلي” من تقديم خدمات رعاية أكثر تخصصاً، وساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قامت “بيورهيلث”، الشركة الرائدة والأكبر في مجال إدارة وتشغيل المختبرات الطبية على مستوى الخليج والتي تحتضن شبكتها 118 مختبراً، بنشر نظام إدارة الأعمال المعملية المتطور (TrakCare Lab Enterprise) في مختبراتها المتخصصة بإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تمكنت من نشره خلال زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوعين، وذلك بهدف تسريع نتائج اختبارات الإصابة بالفيروس.

كما عملت “إنترسيستمز”، ومنذ بداية انتشار الوباء، بشكل وثيق الصلة مع الكثير من مقدمي الخدمات الصحية على امتداد منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل دعم جهودهم الرامية إلى توفير أفضل مستويات الرعاية للمرضى. وبالرغم من ظروف العمل الصعبة التي خلّفها الوباء، تمكنت اثنتين من مستشفيات “ميديكلينيك” من نشر النظام الموحد لمعلومات الرعاية الصحية “تراك كير” وبذلك أصبح نظام “تراك كير” مطبقاً في 18 منشأة طبية (بما في ذلك 4 مستشفيات، و14 عيادة) على امتداد شبكة مجموعة “ميديكلينيك” المنتشرة في كافة أنحاء دولة الإمارات.

كما قام مستشفى “ريم” الجديد في أبوظبي بتطبيق نظام “تراك كير”، و وقع اختيار “المركز الطبي الدولي” في جدة على نظام “TrakCare as a Service” وهو نظام معلومات رعاية صحية مستضاف على السحابة و يتبع نموذج النفقات التشغيلية OPEX القائم على الاشتراكات. ويقوم نظام “تراك كير” بدمج البيانات الإدارية، والسريرية، والمالية الخاصة بـ “المركز الطبي الدولي” ضمن نظام موحد، ما يضع بين يدي الأطباء كل ما يلزم لاتخاذ أفضل القرارات وبالسرعة المناسبة، فضلاً عن كونه سيُمكّن “المركز الطبي الدولي” من تحقيق أهدافه العلاجية والمالية والرقمية.

وبالتزامن مع اتساع رقعة انتشار الوباء، خصص الكثير من مقدمي الخدمات الصحية استثماراتهم من أجل تعزيز قدراتهم في مجال تقديم الخدمات العلاجية عن بُعد، وذلك من أجل تمكين المرضى من الحصول على خدمات الرعاية الصحية بكل أمان وهم في منازلهم، ولتجنيبهم خطر الإصابة بالعدوى، وهو ما تمكنوا من تحقيقه باستخدام تقنيات “إنترسيستمز”. ففي المملكة العربية السعودية، قامت “مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية” و”مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون” في الرياض بدمج نظام “تراك كير” مع نظام “مايكروسوفت تيمز” (Microsoft Teams) في سبيل توسيع نطاق خدماتهم العلاجية والاستشارية عن بُعد. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم دمج نظام “تراك كير” مع منصة “أوكادوك” (Okadoc) لتقديم خدمات العلاج عن بُعد لتمكين الأطباء في “مجموعة مستشفيات الإمارات” من توسيع نطاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد. في حين تمكن “مستشفى جامعة السلطان قابوس” بسلطنة عمان من نشر خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد بالدمج ما بين نظام “تراك كير” ومنصة “غوغل مييت” (Google Meet).

ما هي الخطط المستقبلية لـشركة “إنترسيستمز” على مستوى منطقة الخليج العربي؟

سنواصل توسيع وجودنا في منطقة الخليج العربي، من خلال توظيف المواهب المحلية والوفاء بوعودنا في تقديم الرعاية المتصلة. حيث ستستمر “انترسيستمز” بتقديم الحلول التي تساهم في تمكين وصول الأشخاص المصرح لهم للمعلومات الطبية الهامة بيسر وفي الوقت المناسب. كما سيساهم نظام السجلات الطبية الإلكترونية الموحد “تراك كير” بدعم الأطباء في اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على المعلومات السريرية المقدمة والتحليلات والتقارير، مما يضع بين يديهم كل ما يلزم لاتخاذ القرارات الصائبة بسرعة وتقديم الرعاية الصحية بسلاسة كبيرة.

ونحن أيضاً على يقينٍ بأن المزيد من مقدمي الرعاية الصحية سيتبنون تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية المستضافة على السحابة. حيث تتيح حلول السجلات الطبية الإلكترونية المستضافة على السحابة، للمستشفيات والعيادات إمكانية تحقيق أهدافهم العلاجية والمالية دون تكبد نفقات مالية كبيرة. الأمر الذي سيساهم في تبني المزيد من المنشآت الصحية لهذه الحلول وبالأخص المستشفيات الخاصة.

وقد تمكنا خلال العام 2017 من طرح نظام “TrakCare as a Service” في دولة الإمارات، وهو عبارة عن نظام لإدارة السجلات الطبية الالكترونية المستضافة على السحابة الخاصة، والقادرة على دمج البيانات الصحية الإدارية والسريرية والمالية ضمن نظام موحد. وفي عام 2020، وقع اختيار “المركز الطبي الدولي” في السعودية على نظام “TrakCare as a Service” والذي يعتبر أول نظام للسجلات الطبية الإلكترونية المستضافة على السحابة في المملكة. كما أننا نخطط حالياً لتوسيع رقعة انتشار نظام “TrakCare as a Service” ليغطي المزيد من المستشفيات والعيادات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط في عام 2021 وما بعده.

بالإضافة إلى ما سبق، يوفر الإصدار الجديد من نظام “تراك كير” (T2020)، تجربة مستخدم محسّنة بشكل أكبر ويجعل عمل الطبيب أكثر سلاسة وسهولة. حيث يوفر واجهة مستخدم ذات استجابة سريعة للهواتف المحمولة و عبر الأجهزة المختلفة والتي تم تطويرها لتعكس الأنظمة الأساسية التي يستخدمها الأشخاص بالفعل في حياتهم اليومية، مما يؤدي إلى تبنيها من قبل المستخدمين وتقليل وقت التدريب وتسريع سير العمليات لتوفير المزيد من الوقت للأطباء.

كما ستواصل “انترسيستمز” العمل جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية للمساعدة في تحسين صحة السكان وإنشاء سجل رعاية موحد لكل مريض، و الذي من شأنه تسريع المدفوعات عبر شركات التأمين وتزويد صانعي القرار بالحقائق المناسبة من أجل التخطيط لتقديم رعاية صحية أفضل. في حين ستلعب أنظمة تبادل المعلومات الصحية كنظام “هيلث شير” (HealthShare) من “انترسيستمز” دوراً رئيسياً في ربط مقدمي الخدمات الصحية عبر جميع أنحاء المنطقة.

كيف ساهم الدمج والتكامل ما بين أنظمة شركتي “بيورهيلث” و”إنترسيستمز” في تسريع نتائج اختبار (تفاعل البلمرة المتسلسل) PCR للقادمين عبر بوابة مطار دبي الدولي؟

تعتبر شراكتنا مع “بيورهيلث” (Pure Health)، الشركة الأكبر في مجال إدارة وتشغيل المختبرات الطبية على مستوى الخليج العربي، من أكثر الشراكات أهمية والتي تم من خلالها نشر نظام إدارة الأعمال المعملية “TrakCare Lab Enterprise” لدعم حملة الاختبارات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة للكشف المبكر عن الإصابات بكوفيد-19. حيث يتم فحص جميع القادمين عبر مطار دبي الدولي، والذين هم بحاجة إلى إجراء اختبار “كوفيد-19” عند الوصول، باستخدام تقنية “انترسيستمز”.

و غنيٌ عن القول بأن إجراء عدد كبير من اختبارات “تفاعل البلمرة المتسلسل” (PCR) مفيد في مكافحة جائحة “كوفيد-19”. فنظام إدارة الأعمال المعملية “TrakCare Lab Enterprise” قادر على إدارة عشرات الآلاف من اختبارات “تفاعل البلمرة المتسلسل” (PCR) بشكل يومي. حيث تساعد قدرة المعالجة ذات الإنتاجية العالية على تسريع تشخيص وتحديد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما تسمح للأشخاص المتعافين بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى فحص الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالمصابين والمجموعات المعرضة أكثر لخطر الاصابة.

وتتخطى شراكتنا مع “بيورهيلث” حدود تحقيق التكامل على مستوى أنظمة المختبرات كون نظام الفحص المتبع يتطلب أيضاً تحقيق التكامل ما بين شركات الطيران والسلطات المحلية، بما في ذلك “هيئة الصحة بدبي” ومنصة “نابض” وأكشاك الخدمة الذاتية في المطار للقادمين من دول العالم المختلفة. ويقوم هذا النظام بمعالجة عدد كبير جداً من المعاملات التي تحدث بمجملها في أوقات الذروة، على سبيل المثال عند أوقات وصول الرحلات الجوية. كما أنه يعتبر نظاماً مهماً للغاية كونه يشكل عامل منع وصد لعبور الأشخاص القادمين إلى البلد دون فحصهم بشكل صحيح. وعليه، فإن تحقيق هذا التكامل بحاجة إلى موارد كبيرة وتقنية متطورة يمكن الاعتماد عليها.

ما هي توقعاتك حول مسيرة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودول الخليج خلال العام 2021؟

كنت أتمنى أن يكون أمامي بللورة سحرية للتكهن بما سيحدث في المستقبل، لكن بناءً على معرفتي وفهمي لحركة السوق، أستطيع القول بأن هذا الوباء سرّع من وتيرة اعتماد وتبني خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. فقد أشارت تنبؤات آخر التقارير الصادرة عن شركة “آي دي سي” لأبحاث السوق، أن حوالي 65 بالمائة من المرضى سيتمتعون بخدمات الرعاية الصحية الرقمية بحلول العام 2023. في حين أشارت تقديرات التقرير الصادر عن شركة “فروست آند سوليفان” الاستشارية، إلى أن قيمة تداولات سوق الخدمات الصحية عن بُعد العالمية ستناهز عتبة الـ 50 مليار دولار خلال العام 2021. ومن الملاحظ وجود تركيز كبير ومماثل على استثمار التقنيات الرقمية على مستوى هذه الصناعة إقليمياً، حيث تعتبر تكنولوجيا الرعاية الصحية بمثابة المنهجية المثالية المتبعة لتحسين مستويات الكفاءة التشغيلية. هذا، وتنفق دولة الإمارات 26 بالمائة من إجمالي إنفاق دول الخليج على خدمات الرعاية الصحية، وهي تصنف من بين أفضل 20 دولة في العالم تنفق على قطاع الرعاية الصحية، حيث تبلغ قيمة إنفاقها على الرعاية الصحية 1,200 دولار للفرد الواحد.

و بينما تستمر المعركة ضد جائحة “كوفيد-19” دائرةً على أوجها، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في برنامجها المخصص للتطعيم ضد الوباء. وحتى تاريخ إجراء هذه المقابلة، تم اعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة من لقاح “كوفيد-19” في دولة الإمارات، حيث تخطط السلطات الصحية فيها لتطعيم نصف سكان الدولة بحلول نهاية شهر مارس. أما على الصعيد العالمي، فتشير توقعات المحللين لدى شركة “فروست آند سوليفان” الاستشارية، إلى أنه سيتم توزيع وتسليم 4 مليارات جرعة من اللقاحات بحلول نهاية العام.

من جهةٍ أخرى، نحن نرى حاجة متزايدة لقطاع الرعاية الصحية ليصبح متصلاً الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن شأن أنظمة تبادل المعلومات الصحية، على غرار نظام “هيلث شير” من “إنترسيستمز” تمهيد الطريق أمام إنشاء سجل طبي موحد لكل مريض، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تحسين مستوى صحة السكان.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن إجراء الاختبارات والفحوصات، سواءً أكانت متعلقة بجائحة “كوفيد-19” أم لا، ستواصل اتساعها، ولن تختفي في القريب العاجل.