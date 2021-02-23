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Posted inصحة

مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس كورونا

(رويترز) – تسلمت مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس كورونا

وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وبدأت مصر في تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني في 24 يناير كانون الثاني.

وقال مصطفى غنيمة المسؤول بوزارة الصحة لرويترز إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت الأسبوع المقبل لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال غنيمة في مطار القاهرة لدى وصول شحنة سينوفارم إن مصر ستبدأ في تطعيم هذه الفئات لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات.

وحتى يوم الأثنين كانت مصر قد سجلت 178774 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 10404 وفيات منذ بدء ظهور المرض في البلاد قبل نحو عشرة أشهر.

لكن مسؤولين بقطاع الصحة يقولون إن الأعداد أعلى بكثير من ذلك بسبب الانخفاض النسبي في معدلات الفحص واستبعاد نتائج الفحوص في معامل خاصة.

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