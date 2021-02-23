الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة شهر

وفي مساعي الحكومة لاحتواء ووقف تفشّي وباء «كورونا» قررت منع الجلوس في المطاعم والمقاهي ـومراكز التسوّق والاكتفاء بالطلبات الخارجية، اعتباراً من غدٍ (الأربعاء 24 الجاري)، كما قرر إغلاق المنافذ البرية والبحرية، والسماح بالدخول فقط للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، مستثنياً من القرار عمليات الشحن بحسب صحيفة القبس.

كما شكلت لجنة لضمان آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبَّق على جميع القادمين إلى البلاد. وأقرّ مجلس الوزراء تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من ٥٠% إلى ٣٠%، واعتماد دوام بقية الموظفين عن بُعد.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام وسائل النقل الجماعي العام عدم تجاوز عدد الركاب %30 من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن، اعتبارا من يوم الأربعاء. وفي الملف الرياضي، كلَّف المجلس هيئة الرياضة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، واللجنة الأولمبية الكويتية، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية، بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين، خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.