بسبب وفيات بفيروس كورونا، حاكم نيويورك يتحول من بطل وطني إلى متهم

وصل العدد الرسمي للوفيات في ولاية نيويورك إلى ما يقرب من 38 ألف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد. تهرب مساعدو كومو من الاعتذار لعائلات أكثر من 15 ألفاً من كبار السن المتوفين، أو لمن حذروا من أمر مثير للجدل صدر من إدارة كومو، تم بموجبه قبول خروج أكثر من 9 آلاف من كبار السن المصابين بـ “كوفيد-19″، الذين لم يتعافوا بشكل كامل من المستشفيات وإعادتهم إلى دور رعاية المسنين، مما أدى لتفشي الوباء داخل مئات من دور الرعاية، وهذا العدد أعلى بنسبة 40 في المئة مما أصدرته إدارة الصحة بالولاية في ذلك الوقت، بحسب سجلات حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن كومو قدم حصانة لدور رعاية المسنين من مخاطر المقاضاة حين فرض عليها قبول مرضى مصابين بفيروس كوفيد. الأمر الذي يعتقد أنه تسبب بنشر المرض بين المسنين.

صحيفة الغارديان ذكرت أن كومو قدم أداء دراميا وذرف دموعا في خطاب أشبه باقتباس من فيلم عاطفي حين خاطب الأمريكيين وأصدر قانون حمل اسمه امه ماتيلدا، ولفي استجابة طيبة لأداءه في ظهوره التلفزيوني اليومي وازدادت شعبيته بفضل أسلوبه العاطفي الذي تلاعب بالجمهور من خلاله ومهد الطريق لنشر كتاب له وفاز فيه بجائزة إيمي!

تصاعدت الدعوات لمقاضاة كومو وموظفيه بسبب سوء تعاملهم مع جائحة كورونا بعد أن اعترف أحد كبار مساعديه بأن الإدارة أخفت معلومات حول الوفيات في دور رعاية المسنين.

وأجبرت وزارة الصحة بولاية نيويورك على الكشف عن أن العدد الحقيقي للوفيات بين المقيمين في دور رعاية المسنين هو حوالي 12743 وليس 8711 كما كان معترفا به في السابق، وذلك بعد أن أحصت الولاية فقط الذين ماتوا في دور رعاية المسنين، وتركت 4000 مقيم في هذه الدور نقلوا إلى المستشفى وتوفوا هناك.