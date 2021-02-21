السعودية: تدشين ١٠ مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة

دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً لـ 8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع .

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين .

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وسبق أن قامت وزارة الصحة بتدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح فيروس كورونا ويشتمل مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على ٢٤ عيادة، فيما يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الرابعة عصراً إلى الثانية عشر ليلاً.

وشهد المركز انسيابية كبيرة في استقبال متلقي اللقاح، وذلك عبر عدة محطات، والتي شهدت تنظيماً عالياً من قبل شباب وفتيات سعوديات، الذين كانوا في استقبالهم منذ وصولهم إلى مركز اللقاحات وحتى مغادرتهم.

ويمر مستفيدو اللقاح بعدة أقسام من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولاً إلى التطعيم، وبعد ذلك الانتظار ١٥ دقيقة، ومن ثم مغادرة المركز.

وينتظر أن تتوسع صحة العاصمة المقدسة في هذا الصدد، إذ تعتزم الأسبوع المقبل تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمكة المكرمة.