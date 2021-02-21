الكويت تحسم حظر دخول المسافرين قبل احتفالات الأعياد الوطنية

وتواترت القرارات بالسماح بدخول المسافرين بين المنع الكلي والحجر خلال الأيام القليلة الماضية وأعلنت السلطات أول أمس الجمعة إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد، لكن سلطة الطيران المدني الكويتية أكدت على تويتر أمس السبت إنها مددت حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتشير صحيفة القبس أن اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء ستعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً ، بحضور الجهات المعنية، لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيَعقد اجتماعاً غداً (الإثنين) أو الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية. وكانت الجهات المعنية في البلاد قد رفعت من درجات استعدادها لقرار تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي. وكشفت مصادر حكومية للصحيفة أن السلطات الصحية أمضت عطلة نهاية الأسبوع، وحتى وقت متأخّر من مساء أمس، في اجتماعات مكثّفة، ضمت جهات عدة، أبرزها: «الداخلية» و«الإعلام» والحرس الوطني و«الإطفاء»، و«الطيران المدني»؛ لبحث إجراءات تطبيق الحظر بشكل حازم، لوقف تفشّي «كورونا»، الذي حصد أرواح 80 شخصاً في 20 يوماً فقط.

وترجح الصحيفة أنه لن يسمح بالتجمّعات بلا استثناء مع تشديد الإجراءات ومنع التجمعات خلال الأعياد الوطنية، بدلاً من سيناريو الحظر؛ تفادياً لخسائر مليارية جديدة على الاقتصاد الوطني.