تطوير لقاح ضد السرطان بالاستفادة من آلية لقاح كورونا الوراثي

ولفت تقرير لسكاي نيوز أن اللقاح يعتمد على تقنية المادة الوراثية المعروفة باسم “مرسال الحمض النووي الريبي”، messenger RNA (mRNA)). وجرعة اللقاح لا تحتوي إلاّ على مركب معبأ يحتوى على هذا “المرسال” الذي إذا دخل خلايا الجسم يبعث بإشارة لإفراز بروتين معيّن. هذا البروتين هو دخيل على الجسم وبالتالي ينشط مناعة الجسم لمحاربته فور التعرف عليه. وبهذه “الخدعة” يتفوق الجسم على فيروس كورونا المستجد.

المركز الوطني الصيني لعلم النانو والتكنولوجيا ، الذي عند حقن الفئران المصابة بالورم الميلاني (أخطر أنواع سرطان الجلد وأسرعها انتشارا) ، أطلق ببطء الحمض النووي الريبي الذي تسبب في تقلص الأورام بنجاح ومنعها من الانتشار.

يستخدم كل من لقاح كوفيد 19 الذي طورته شركة بيونتك وفايزر و موديرنا لإرسال تعليمات وراثية إلى خلايا الجسم مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا دون أن يتم إدخال الفيروس فعليًا إلى أجسامهم.

يعمل علاج سرطان مرسال الحمض النووي الريبي mRNA ، عن طريق إدخال الخلايا مع البروتين مما يؤدي إلى تحفيز الخلايا المناعية الأخرى للبحث عن الخلايا السرطانية الحقيقية التي تصنع هذا البروتين وتدميرها.

يكمن التحدي في أن مرسال الحمض النووي الريبي هو جزيء غير مستقر للغاية يتحلل بسرعة بسبب الإنزيمات في الجسم.

ويعكف الباحثون على استخدام الجسيمات النانوية لحماية الرنا المرسال عند إيصاله ، ولكن يتم إزالة هذه الجسيمات من الجسم بشكل عام بسرعة كبيرة بعد الحقن – عادةً يوم أو يومين.

وطور الباحثان غوانغجون ني وهاي وانغ وزملاؤهم حبيبات هلامية (hydrogel) يمكن عند حقنها تحت الجلد أن تطلق ببطء جزيئات المرسال النانوية مع عامل مساعد ينشط الاستجابة المناعية.

تم تطوير علاجهم باستخدام بروتين متوفر بسهولة – لذلك قام الفريق بمزج الرنا البيضاوي mRNA والمساعد مع مركبات أخرى لتشكيل الهيدروجيل.

عند حقنها تحت جلد الفئران المصابة بأورام الميلانوما – المصممة للتعبير عن بروتين الألبومين البيضاوي – أطلق الهيدروجيل الذي يحمل المرسال الوراثي ببطء على مدار شهر ، بدلاً من يوم أو يومين فقط.

مع الوقت الكافي في الجسم ، نجح لقاح mRNA في تنشيط الخلايا التائية وحفز إنتاج الأجسام المضادة ، مما تسبب في تقلص نمو الأورام في الفئران المعالجة.

لاحظ الباحثون أنه على عكس الفئران غير المعالجة ، لم تظهر الفئران الملقحة أن السرطان ينتشر ويتمدد إلى رئتيها.

يقول الباحثون: “تُظهر هذه النتائج أن الهيدروجيل لديه إمكانات كبيرة لتحقيق علاج مناعي للسرطان طويل الأمد وفعال من خلال علاج واحد فقط”.

يذكر أن أوغر شاهين وأوزلم تورجي أشهر وجهين للطاقم المطوّر للقاح كورونا هما أصلا باحثين في مجال محاربة السرطان وذات آلية تطوير لقاحهما ضد فيروس كورونا تساعد في القضاء على مرض السرطان.