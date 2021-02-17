تراجع عدد الإصابات بكورونا في العالم عدا دول شرق المتوسط

كشفت منظمة الصحة العالمية مساء الثلاثاء أرقاما تظهر تراجعا كبيرا في عد الإصابات والوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي. لكنها حذرت من أن النصر لم يتحقق بعد.

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل تسجيل 55 وفاة و2723 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 343584 حالة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 16% ليصل الى 2,7 مليون إصابة بحسب قولها. وعدد الوفيات الجديدة المسجلة أيضا تراجع بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل الى 81 ألفا.

وأبلغت خمس من المناطق الست التي تصدر بيانات عن تراجع عدد الإصابات الى رقمين، وحدها منطقة شرق المتوسط سجلت ارتفاعا بلغ 7%.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس ان عدد الإصابات الجديدة تراجع للاسبوع الخامس على التوالي ليهبط بحوالى النصف مقارنة بالخمسة ملايين إصابة التي سجلت في أسبوع 4 كانون الثاني/يناير.

وقال “هذا يظهر أن مجرد اجراءات صحية عامة تعطي نتائج، حتى في ظل انتشار نسخ متحورة من الفيروس”.

وأضاف أن “ما يهم الآن هو الطريقة التي سنتجاوب فيها مع هذا الاتجاه. النيران لم تخمد، وانما قمنا بخفض حجمها. اذا توقفنا عن محاربتها على أي جبهة كان، فستعود بقوة”.