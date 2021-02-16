ما هو الفرق بين لقاحات أسترازينيكا وفايزر لتقديم مناعة من فيروس كورونا المستجد

أما لقاح فايزر فله آلية عمل مختلفة وتقول الدكتورة فريدة الحوسني :” يعمل لقاح #فايزر-بيونتيك بتقنية الحمض النووي الريبوزي ، ويعني هذا أنه يتم حقن جزء من الشفرة الجينية لفيروس #كورونا داخل الجسم، مما يحفزه على البدء في إنتاج بروتينات شبيهه بالبروتين s الموجود على قشرة الفيروس.”

وتضيف بالقول: يهيئ اللقاح الجسم لمحاربة الإصابه بالعدوى من الفيروس أو أنواع البكتيريا المختلفة، وتحتوي اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض، أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة نفسها وتحفيز جهاز المناعة.

د. فريدة الحوسني : يعتمد لقاح #استرازينيكا ولقاح (#سبوتنيك-في) Sputnik V على ناقل فيروسي، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس adenovirus تم تعديله وإضافة جزيئات من فيروس #كورونا المستجد، ويعد الفيروس ضعيف لكنه كافي لتحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة لمقاومة المرض.#وام pic.twitter.com/WnQHbJ4Ph8 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 16, 2021

وأوضحت الدكتورة طريقة اكتساب المناعة بالقول : أظهرت التجارب السريرية لشركة سينوفارم أن لقاحها بامكانه أن يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا وأن يمنع المضاعفات الناتجة عن المرض، لكن لا أحد يستطيع حتى الآن تحديد مدة استمرار الحماية. كما هو الحال مع كافة اللقاحات المطورة للتصدي لفيروس كورونا.” وتضيف بالقول:من الممكن أن ينخفض مستوى الأجسام المضادة على مدار شهور، لكن الجهاز المناعي يحتوي أيضا على خلايا خاصة تسمى “خلايا الذاكرة” التي قد تحتفظ بمعلومات حول فيروس #كورونا لفترات طويلة قد تصل لسنوات.