مطالبة بتقديم فيتامين د فورا لمرضى كورونا المستجد في بريطانيا

طالب السياسي البريطاني ديفيد ديفيس، النائب من حزب “المحافظين”، وزير الصحة بالبدء فورا بتقديم فيتامين د لكل مرضى كورونا المستجد بعد صدور دراسة تؤكد أنه يجنب دخول المرضى إلى العناية المشددة.

وأظهرت دراسة اسبانية نشرت مؤخرا أن فيتامين د يؤمن تعافي 60% من مرضى كورونا المستجد ويجنبهم الوفاة فيما يجنب دخول المصابين للعناية المشددة بمعدل 80%.

ووجدت الدراسة أن الحاجة لدخول العناية المشددة اقتصرت على 11% من المرضى ممن تناولوا فيتامين د، من أصل 551 مريضا خضعوا للدراسة، فيما احتاج 30 منهم فقط ( 5.4 %) لدخول العناية المشددة. وشملت عينة المرضى مصابين بكورونا المستجد في مستشفى ديل مار في برشلونة.

وتلقى المعالجون بفيتامين د 5 جرعات على فترات متباعدة من يومين، ثم بعد 4 ايام ثم ثمانية وحتى 15 يوما.

وخلصت الدراسة إلى أن فيتامين د يقلص معدل دخول المرضى للعناية المشدد بمعدل 80%.

This is a very important study on vitamin D and Covid-19. Its findings are incredibly clear. An 80% reduction in need for ICU and a 60% reduction in deaths, simply by giving a very cheap and very safe therapy – calcifediol, or activated vitamin D. https://t.co/lB7sYxDQfn

— David Davis (@DavidDavisMP) February 13, 2021