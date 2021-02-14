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مطالبة بتقديم فيتامين د فورا لمرضى كورونا المستجد في بريطانيا

بالبدء فورا بتقديم فيتامين د لكل مرضى كورونا المستجد بعد صدور دراسة تؤكد أنه يجنب دخول المرضى إلى العناية المشددة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مطالبة بتقديم فيتامين د فورا لمرضى كورونا المستجد في بريطانيا
البريطاني ديفيد ديفيس، النائب من حزب "المحافظين"

طالب السياسي البريطاني ديفيد ديفيس، النائب من حزب “المحافظين”، وزير الصحة بالبدء فورا بتقديم فيتامين د لكل مرضى كورونا المستجد بعد صدور دراسة تؤكد أنه يجنب دخول المرضى إلى العناية المشددة.

وأظهرت دراسة اسبانية نشرت مؤخرا أن فيتامين د يؤمن تعافي 60% من مرضى كورونا المستجد ويجنبهم الوفاة فيما يجنب دخول المصابين للعناية المشددة بمعدل 80%.

ووجدت الدراسة أن الحاجة لدخول العناية المشددة اقتصرت على 11% من المرضى ممن تناولوا فيتامين د، من أصل 551 مريضا خضعوا للدراسة، فيما احتاج 30 منهم فقط ( 5.4 %) لدخول العناية المشددة. وشملت عينة المرضى مصابين بكورونا المستجد في مستشفى ديل مار في برشلونة.

 وتلقى المعالجون بفيتامين د 5 جرعات على فترات متباعدة من يومين، ثم بعد 4 ايام ثم ثمانية وحتى 15 يوما.

وخلصت الدراسة إلى أن فيتامين د يقلص معدل دخول المرضى للعناية المشدد بمعدل 80%.

وسبق أن أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الدور البارز الذي يلعبه فيتامين د في تعزيز مناعة الجسم عند الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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