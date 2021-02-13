تهاون مسافر واحد يتسبب بإغلاق ولاية فكتوريا الاسترالية بعد تسرب فيروس كورونا المستجد من فندق

وتبين أن قرابة 500 شخص أصبحوا من المخالطين لحالات الاصابة الـ13 في الفندق، وبينهم موظفو الفندق ومسافرون وموظفو الحجر الصحي بحسب ما نقلته الصحف المحلية لفتت إلى استهتار بالإجراءات في معظم الفنادق في الولاية.

وأعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيل أندروز اليوم الجمعة، أن ولايته ستخضع لإغلاق “قاطع الدائرة” لمدة خمسة أيام وسط مخاوف من انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في المجتمع. وسيمنع دخول الجمهور لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما إن البطولة ستستمر من دون جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة، بعد فرض ولاية فيكتوريا العزل العام بدءا من اليوم الجمعة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أندروز إن الولاية ستغلق بدءا من قبل منتصف ليل اليوم الجمعة بقليل وحتى نهاية يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن هناك 19 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا. وسجلت خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال أندروز على الرغم من أن جميع الحالات المؤكدة كانت بين مخالطين مقربين لمرضى مصابين بالسلالة المعروفة، لكن السرعة التي تنتشر بها السلالة البريطانية تجعل تعقب المخالطين أكثر صعوبة.

وقال إن سرعة انتشار العدوى بالسلالة البريطانية تعني أن السلطات يجب أن تفترض أن هناك حالات أخرى غير مكتشفة داخل المجتمع.

وتابع “إنها تتحرك بسرعة لم نشهدها في أي مكان في بلدنا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية”.

وأوضح إن انتظار معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل حالات في المجتمع سيعرض الولاية لخطر الإغلاق لاحقًا حتى يتم طرح لقاح.

وبموجب الإغلاق، لن يُسمح للمقيمين بالخروج إلا للتسوق من أجل الضروريات أو أسباب تقديم الرعاية أو العمل الضروري أو التعليم أو التمرين المسموح به لمدة ساعتين يوميًا.

كما يجب على كل مقيم عدم الابتعاد أكثر من 5 كيلومترات عن المنزل وارتداء الكمامات في كل مكان خارج المنزل.