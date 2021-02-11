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Posted inصحة

شرطة دبي: مسحة الأنف شرط زيارة المتعاملين في المباني والمراكز

اعتمدت القيادة العامة في شرطة دبي ممثلة في فريق إدارة الأزمات والكوارث عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19»، وذلك عبر اشتراط وجود شهادة مسحة الأنف «PCR» لدى المتعاملين الراغبين في زيارة مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة ومراكز إسعاد المتعاملين والمرافق التابعة لشرطة دبي كافة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شرطة دبي: مسحة الأنف شرط زيارة المتعاملين في المباني والمراكز

 ويتوجب أن تكون صلاحية الفحص أو اجراء المسحة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، فيما يستثنى من هذا الشرط كل المتعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح فايروس كورونا.

وأوضحت شرطة دبي أن هذا الإجراء الاحترازي سيتم بدء العمل به اعتباراً من يوم غد السبت 13 فبراير 2021، ويأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء.

وتُهيب القيادة العامة بجميع المتعاملين استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف النقالة، والموقع الإلكتروني اللذان يوفران لهم الخدمات كافة بسهولة ويُسر وبطريقة بسيطة وسهلة، واستخدام مراكز الشرطة الذكية «SPS»التي تقدمها الخدمات لهم بطريق ذكية ومن دون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة في اليوم، إلى جانب الاتصال على مركز الاتصال 901 للحصول على الخدمات الشرطية وتقديم الاستفسارات.

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