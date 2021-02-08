خبير فيروسات يحلق ذقنه لأول مرة لإحكام قناع الحماية من فيروس كورونا المستجد

يأتي ذلك مع تزايد حالات انتقال عدوى فيروس كورنا المستجد عن طريق الهواء وبقائه عالقا في الجو. وينصح الخبير الطبي بتزويد العاملين بالمطاعم بأقنعة ذات جودة عالية تحسبا من انتقال الفيروس لمسافات بعيدة في الأماكن المغلقة بحسب حركة الهواء مع توفر التهوية أو التكييف.

وكان الدكتور دونالد ميلتون، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة ميريلاند، من أوائل من شككوا بتعليمات منظمة الصحة العالمية التي لم تحذر من سهولة انتقال الفيروس عبر الهواء واعتبر أنها قدمت معلومات “مضللة” في بداية انتشار الفيروس في مارس.

وتثير قضية حلاقة اللحية جدلا واسعا منذ بداية استخدام الأقنعة وينشر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على موقعه رسما بيانيا يظهر فيه تأثير شعر الوجه على فعالية الأقنعة الجراحية مثل أقنعة من فئة N-95s على موقعه على الإنترنت ، و يحدد الرسم الأساليب الآمنة ، بما في ذلك الشنب وأشكال اللحية التي تمثل مخاطر أكثر بتسرب الفيروس من تحت القناع.