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Posted inصحة

السعودية: تغريم 4 شركات أدوية بسبب ممارسات احتكارية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عقوبات بحق 4 من شركات الأدوية بمبالغ إجمالية بلغت 20 مليون ريال وذلك إثر تلقيها شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخولها إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر، وهو ما تحظره المادة السابعة من نظام المنافسة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تغريم 4 شركات أدوية بسبب ممارسات احتكارية

قالت الهيئة إنه وبناء على التحربات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بـ “البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أمجن وشركة ايلى ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار اليها بانتهاك نظام المنافسة وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر. واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدرت لجنة الفصل قراراتها بمعاقبة كل من شركة “أمجن أوروبا جي إم بي إتش”، و شركة “إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه”، و مؤسسات “سقالة التجارية” والرابعة وهي “الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة”.

وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم: “بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.

وتضمن القراران، نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وعقب تقدم المنشآت المذكورة بالتظلم من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، خلصت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت لنظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها (ستة ملايين ريال) على كل من شركة أمجن أوروبا جي ام بي اتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، وغرامات قدرها (أربعة ملايين ريال) على كل من مؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، لتصبح بعدها الأحكام قطعية.

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