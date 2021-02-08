السعودية: تغريم 4 شركات أدوية بسبب ممارسات احتكارية

قالت الهيئة إنه وبناء على التحربات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بـ “البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أمجن وشركة ايلى ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار اليها بانتهاك نظام المنافسة وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر. واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدرت لجنة الفصل قراراتها بمعاقبة كل من شركة “أمجن أوروبا جي إم بي إتش”، و شركة “إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه”، و مؤسسات “سقالة التجارية” والرابعة وهي “الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة”.

#الهيئة_العامة_للمنافسة تنشر حكم بمخالفة "إساءة استغلال الوضع المهيمن" على عدد من المنشآت العاملة في قطاع الدواء: pic.twitter.com/raSNsBm7un — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) February 7, 2021

وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم: “بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.

وتضمن القراران، نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وعقب تقدم المنشآت المذكورة بالتظلم من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، خلصت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت لنظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها (ستة ملايين ريال) على كل من شركة أمجن أوروبا جي ام بي اتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، وغرامات قدرها (أربعة ملايين ريال) على كل من مؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، لتصبح بعدها الأحكام قطعية.

بيان حول العقوبات: pic.twitter.com/4rHRw0Gia6 — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) February 7, 2021