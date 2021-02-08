مخاوف من عيد العشاق وصدمة من وفاة أول رضيعة بفيروس كورونا المستجد في لبنان

ونقلت تقارير في الصحافة اللبنانية عن مخاوف من حفلات عيد العشاق في الرابع عشر من فبراير شباط ما قد يتسبب بزيادة عدد المصابين كما حصل في حفلات رأس السنة.

الأبيض أكد أن وفاة الرضيعة جاء بلا أي سبب «مزمن»، لافتاً إلى أنها «كانت سليمة ولا تعاني من أي أمراض قبل أن تصل بحالة حرجة إلى قسم الطوارئ لدينا، حيث لم نتمكن من إنقاذها» بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار.

وتلفت الصحيفة إن هذه الوفاة المفاجأة تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان فيروس كورونا قد انتقل إلى مرحلة أخرى من المواجهة، بات معها الأطفال أيضاً معرّضين، وهم الذين كانوا حتى وقتٍ ليس ببعيد بمنأى عن مضاعفات الفيروس.

ويواصل فيروس كورونا حصد الضحايا الذين بلغ عددهم خلال الـ 48 ساعة الماضية 121 ضحية (54 ضحية أمس و67 أول من أمس). ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أنه بات مألوفاً خلال الفترة الماضية، وخصوصاً في ظل الأرقام الكبيرة للمصابين في غرف العناية الفائقة، والتي بلغت حتى يوم أمس 902 حالة، منها 309 موصولة إلى أجهزة التنفس.

بسبب تلك الأرقام، لا يزال لبنان في قلب الخطر، وإن اتخذ القرار بالعودة إلى الحياة الطبيعية. أما أرقام عدّاد الإصابات التي انخفضت في اليومين الماضيين لتسجل 4577 إصابة، فهي نتيجة طبيعية للإقفال الذي استمر ثلاثة أسابيع، لكن ذلك لا يعني بأن الأمور بخير، وخصوصاً في ظل معدل إيجابية الفحوص الذي لا يزال مرتفعاً عند 22% وفقا للصحيفة التي تلفت في تقريرها إلى مخاوف تنبع من أمرين أولهما استهتار المقيمين بالإجراءات وضعف إجراءات الرقابة مع سرعة انفلاش الفيروس من جهة، ووصول القطاع الاستشفائي الحكومي إلى قدرته الاستيعابية القصوى وإنهاك الطاقم الطبي والتمريضي من جهة أخرى.