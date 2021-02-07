دبي: مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت

ضبطت شرطة دبي بالتعاون مع “دائرة السياحة” مخالفات وحررت غرامة بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، شرطة دبي بالتعاون مع "دائرة السياحة" تضبط وتحرر مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر. pic.twitter.com/jG3Af8eKfk — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 7, 2021