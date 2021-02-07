محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inصحة

دبي: مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت

ايقاف رخصة الجهة المشغلة ليخت لمدة شهر أقيمت فيه حفلة خاصة دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت

ضبطت شرطة دبي بالتعاون مع “دائرة السياحة” مخالفات وحررت غرامة بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

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