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الإمارات: وزارة الصحة تقصر التطعيم ضد كورونا مؤقتا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حرصاً على صحة و سلامة كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة و كأولوية قصوى.. وزارة الصحة تخصص جميع مراكز التطعيم للفئات المستهدفة
الإمارات:

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: وزارة الصحة تقصر التطعيم ضد كورونا مؤقتا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أبوظبي في 6 فبراير / وام / تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوفير لقاح كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي تساعد في السيطرة على الفيروس.. أعلنت الوزارة تخصيص كافة مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

و أوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.

و ناشدت الوزارة أهالي كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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