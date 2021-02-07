السعودية: تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية و إغلاق 550 منشأة خلال يوم أمس

وأوضحت أن الفرق الميدانية في منظومة القطاع البلدي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة قامت يوم أمس السبت بتنفيذ 14,589 جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.وأضافت أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 2,960 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولفتت النظر إلى أن الأمانات والبلديات قامت بإغلاق 550 منشأة خلال يوم أمس لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرًا وبالذات المناسبات العائلية.

وقال ” إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات سوف يميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله” .

وأبان الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب , أن وزارة الصحة رصدت ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة، والحالات الحرجة بنسبة 35%، مفيدا أن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى من 3 إلى 6 أسابيع من لقاح فيروس كورونا ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة بإذن الله، مضيفاً أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات، لافتًا النظر إلى أن الانتشار الحالي لكورونا حول العالم أمر مقلق.

وأضاف أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 443153 شخصا , كما تم تسجيل 317 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370278) حالة، من بينها (2361) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (408) حالات حرجة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد ( 31868 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) – 1 حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد 8935 مخالفة وبنسبة تبلغ 28% من إجمالي مناطق المملكة كافة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 6577 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5290 مخالفة.