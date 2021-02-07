السعودية: إصابات كورونا في المملكة تقفز 4 أضعاف

وتلفت إلى تسجيل أدنى انخفاض خلال الشهر الماضي 82 حالة، لترتفع الحالات في منحى تصاعدي لتبلغ 386 حالة يوم أمس السبت، بزيادة قدرها نحو 4 أضعاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسبوع الحالي سجل أعلى ارتفاع أسبوعي في حالات الإصابة على مدى شهرين، التي أخذت بالتفاوت بين الانخفاض والارتفاع، لتسجل ارتفاعًا متواصلًا خلال الأسابيع الـ5 الأخيرة، مختتمة بالارتفاع المسجل خلال الأسبوع الحالي الذي بلغ 67.2 % عن الأسبوع الماضي.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (283) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,237) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FJm8WMJd3v — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 6, 2021

وتظهر بيانات «الصحة» أن الإصابات الأسبوعية تفاوتت خلال ديسمبر بين الارتفاع والانخفاض، حيث انخفضت 25.7 % في 12/12 من 187 إلى 139، وعادت في 19/12 لترتفع 19.5 % إلى 162، وعادت لتنخفض 4.9 % إلى 154، ثم انخفضت لأدنى حد في 2/1، وبنسبة انخفاض أسبوعية بلغت 46.8 % إلى 82 حالة، وعادت للارتفاع الأسبوع التالي 42.7 % إلى 117، وأكملت الارتفاع 50.4 % إلى 176، وارتفعت 5.7 % في الأسبوع التالي إلى 186، وارتفعت الأسبوع الذي بعده 40.3 % إلى 261 حالة، ثم ارتفعت لأعلى حد أسبوعي أمس بتسجيل 386 حالة، بارتفاع 67.2 %.

واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولانسمح للخطر أن يعود بتهاوننا. أدعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيرنا بها، وليكن شعارنا #نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/tsJRiK4P8S — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 6, 2021

وبدأت وزارة الصحة تحذيراتها من ارتفاع الحالات قبل نحو شهر، ليعود وزير الصحة ويحذر الأسبوع الماضي من عودة ارتفاع الحالات، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعًا مستمرًا في أعداد الإصابة بفيروس «كورونا»، كانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون والتجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية فسندخل في خطر الموجة الثانية.

وأطلقت وزارة الصحة أمس حملة توعوية تحت شعار “نتعاون ما نتهاون” التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنيين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية ومنها (الالتزام بلبس الكمامة،وعدم المصافحة، والتباعد الاجتماعي،والتعقيم، وترك مسافة آمنة) وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب وكالة الأنباء السعودية.