دبي: كيف يتم اعتبار الشخص مخالطاً لمصاب بكورونا ؟

ويسري ذلك حتى قبل ظهور الأعراض على الحالة المصابة بيومين، أو منذ يوم إجراء اختبار “كوفيد-19” الإيجابي للحالة المؤكدة، أو في أي وقت خلال فترة المرض، ومدتها 10 أيام.

من هو المخالط لحالة تأكدت إصابتها بمرض #كوفيد19؟ pic.twitter.com/bCwYeHv53w — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) February 6, 2021

وتنوه الهيئة إلى أن فترة الحجر الصحي للمخالط لمصاب بفيروس “كوفيد 19″، تبدأ من تاريخ آخر لقاء مع الشخص المصاب بعد ثبوت إصابته، ولمدة 10 أيام إذا كان اللقاء مدته أكثر من 15 دقيقة وبمسافة تقل عن مترين.



كما أشارت إلى أنه في حال كان أحد أفراد الأسرة مخالطاً لشخص مصاب بـ “كوفيد 19″، فإن الحجر الصحي يكون فقط للأشخاص المخالطين مباشرة للمصاب، ولا يلزم الشخص بالحجر الصحي الذاتي إذا لم يكن مخالطاً لحالة “كوفيد-19” مؤكدة.

وذكرت أن الحجر الصحي يعني تقييد حركة المخالطين والذي احتكوا بحالة إيجابية لمدة 10 أيام، وذلك للحد من اختلاطهم بالآخرين خلال هذه الفترة التي تبدأ من تاريخ آخر مخالطة مع حالة إيجابية مؤكدة، حيث تعتبر مدة 10 أيام هي فترة الحضانة المثبتة علمياً لفيروس “كوفيد-19″، حيث من المحتمل انتقال الفيروس وحدوث عدوى خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الحجر الصحي يعتبر إلزامياً، ولكن ليس بالضرورة أن يكون جميع المخالطين مصابين بالفيروس، وهذا الإجراء احترازي للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ولغيرهم.

وحددت هيئة الصحة بدبي 5 شروط للحجر المنزلي تتمثل في توفر غرفة منفصلة مع حمام خاص، واستقرار الحالة الصحية للمخالط، فضلاً عن توفر وسائل اتصال فعالة، وتوفر مستلزمات الإسعافات الأولية مع جهاز قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى الوعي والالتزام بإجراءات الحجر المتعلقة بالعناية الشخصية وإدارة النفايات.