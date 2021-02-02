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دبي: تسلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: تسلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترا زينيكا “لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية”.

وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.

وتسلمت صحة دبي الشحنة الأولى من لقاح “استرازينيكا”، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية. والشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية.

ونقلت رويترز عن  مصدر مطلع على شحنات اللقاحات إن 200 ألف جرعة شُحنت يوم الثلاثاء بموجب اتفاق تجاري بين السلطات في دبي ومعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تسجيل 3310 حالات إصابة جديدة يوم الثلاثاء انخفاضا من ذروة بلغت 3966 يوم 28 يناير كانون الثاني.

 

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