سلطنة عمان تشدد إجراءات مواجهة الجائحة بعد تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان أنه رغم قرار اللجنة العليا إغلاق المنافذ الحدودية البرية إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ اجراءات احترازية إضافية.

تم تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار وبلغ عدد المنومين قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة .

كما نقلت وكالة الأنباء العمانية أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة بلغ حتى يوم أمس مليونًا و٥٥٠ فحصًا وبلغ عدد تطعيمات شركة ” فايزر بيونتيك ” المأخوذة ٣٩ ألفًا و٧٧٢ جرعة تم بها تطعيم ٢٧ ألفًا و٤٠٠ شخصًا في الجرعة الأولى فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد ١٢ ألفًا و٢٧٢ شخصًا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الـ22 للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا المستجد ” كوفيد 19″ بسبب تضاعف عدد الإصابات المنومة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين ” وهذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا ” .

معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة : يأتي عقد مؤتمر اليوم بسبب تضاعف عدد الإصابات المنومة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين " وهذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا " . pic.twitter.com/UyM9UkabOz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

ولفت قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ عضو اللجنة العليا بالقول إن أغلب الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة في الوقت الراهن ويؤكد أن السلطنة أثبت قدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات والتصدي لها .