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Posted inصحة

الإمارات: أكثر من 3 ملايين شخص تلقوا لقاح كوفيد 19

“الصحة” تعلن تقديم 137,956 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، والعدد الإجمالي حتى اليوم 3,006,601 جرعة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: أكثر من 3 ملايين شخص تلقوا لقاح كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 137,956 جرعة من لقاح ” كوفيد 19 ” خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,006,601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

وتواصل الوزارة تنفيذ خطتها لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد19 ” .

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