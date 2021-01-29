الإمارات: أكثر من 3 ملايين شخص تلقوا لقاح كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 137,956 جرعة من لقاح ” كوفيد 19 ” خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,006,601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

وتواصل الوزارة تنفيذ خطتها لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد19 ” .

"الصحة" تعلن تقديم 137,956 جرعة من لقاح #كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، والعدد الإجمالي حتى اليوم 3,006,601 جرعة.#وام pic.twitter.com/HX86FQbXFF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 29, 2021