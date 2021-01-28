محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم إلى المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم أحد أغنى رجال العالم إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن متحدث باسم عائلته الأربعاء، موضحا أنه في حالة جيدة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم إلى المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19

وقال ارتورو الياس أيوب لوكالة فرانس برس إن الملياردير البالغ من العمر 80 عاما “أدخل إلى المستشفى للمراقبة فقط ويتمتع بصحة جيدة جدا”.

وكان كارلوس سليم ضومط نجل الملياردير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، كتب في تغريدة على تويتر الاثنين أن والده يعالج من كوفيد-19 ويعاني من أعراض خفيفة.

وقال إنه “في حالة جيدة جدا ويحرز تقدما كبيرا في مقاومة كوفيد-19 بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة”.

وتقدر ثروة سليم وعائلته اللذان يملكان مجموعة الاتصالات العملاقة “أميريكا موفيل” بنحو 58,5 مليار دولار، حسب مجلة فوربس ما يجعله أغنى رجل في أميركا اللاتينية.

وهو يساهم عبر مؤسسته في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح فيروس كورونا الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لتوزيعه في أميركا اللاتينية.

وسجلت المكسيك رسميا حوالى 1,8 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 152 ألف وفاة. وهي رابع أكثر الدول المتضررة بالجائحة من حيث عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا