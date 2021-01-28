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مستشفى ميداني في الشارقة خلال 30 يوماً لحالات «كورونا» الطارئة

سوف يتم تخصيص مستشفى ميداني للحالات الطارئة للمصابين بـ(كوفيد 19) في منطقة الزاهية بالشارقة ضمن البدائل المطروحة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مستشفى ميداني في الشارقة خلال 30 يوماً لحالات «كورونا» الطارئة

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة أنه سوف يتم تخصيص مستشفى ميداني للحالات الطارئة للمصابين بـ(كوفيد 19) في منطقة الزاهية بالشارقة، مشيراً إلى أن هذا هو توجه حكومي ضمن البدائل المطروحة، حيث تم تحديد موقع معين في معسكر إدارة المهام الخاصة بمنطقة الزاهية، وتم تكليف شركات لتنفيذه خلال شهر أو أقل، كما أن المستشفى الميداني سوف يخدم الشارقة والمناطق الأخرى، ويمكن استخدامه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكد خلاله أن النسبة العالية من الإصابات بالشارقة بـ(كوفيد 19) ليست من المواطنين، بل من غير المواطنين، وتحديداً الفئة غير الحاصلة على درجة عالية من التعليم، كما أن الإقبال على تلقي اللقاح كبير في جميع المراكز بالإمارة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين كل أفراد المجتمع لمكافحة جائحة كورونا والنجاح في تجاوزها، وبحثنا مجموعة من الحلول باجتماع فريق «الطوارئ والأزمات» بالإمارة، صباح أول من أمس، للتعامل مع الوضع الحالي.

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