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Posted inصحة

شركة سويسرية ناشئة تسبق أبل في طرح سوار قياس ضغط الدم

أعلنت أكيتا- Aktiia وهي شركة سويسرية ناشئة، أنها حصلت على ترخيص الهيئة الأوروبية لتسويق سوار معصم لمراقبة ضغط الدم طوال الوقت دون أي تدخل طبي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة سويسرية ناشئة تسبق أبل في طرح سوار قياس ضغط الدم

وبدأت الشركة على موقعها بقبول الطلب المسبق لشراء منتجاتها في بريطانيا وهي بذلك تسبق شركة أبل التي تنوي تقديم إصدار جديد قادم بميزة مراقبة ضغط الدم وفق ما نشره مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي.

 وكانت شركة أكيتا قد حصلت في شهر أذار الماضي على تمويل بـ 6.1 مليون دولار (6 ملايين فرنك سويسري) في جولة التمويل الثانية بعد إثبات فعالة جهازها الصغير لمراقبة ضغط الدم بدون تدخل.

وسبق أنجمعت الشركة السويسرية سابقًا 4.1 مليون دولار (4 ملايين فرنك سويسري) في جولة أولية لعام 2018. وطورت الشركة خلال السنوات الماضية سوار مراقبة ضغط الدم بانتظام مستمر وهو مزود بجهاز استشعار بصري وخوارزمية برمجية تقيس ضغط دم الفرد. سيتمكن المستخدم أيضًا من الوصول إلى تطبيق يتيح للمستخدمين تتبع حالات ضغط الدم والفرق بين الليل والنهار وتوفير معلومات ضغط دم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومراقبته ليلًا ونهارًا.

وتقول الشركة إن شحن بطارية السوار يكفل له أن يعمل  لمدة شهر ويغني عن الاستيقاظ لقياس ضغط الدم لأن إيقاظ المريض بحد ذاته يؤثر على قياس ضغط الدم ويربك عملية القياس الدقيقة.

 

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