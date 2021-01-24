مصر تطلق حملة التلقيح ضد كوفيد-19

وقالت زايد في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي “أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد كوفيد-19”.

وعددت الوزيرة المصرية الفئات المتلقية للجرعات بدءا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء ثم الأطقم الطبية العادية يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة وصولا الى المواطنين العاديين.

وكان أولا المتلقين لجرعة لقاح شركة “سينوفارم” الصينية من الأطقم الطبية المواجهة للوباء، مدير مستشفى “ابو خليفة” في الإسماعيلية وأحد الممرضين.

واضافت زايد “بدءا من الغد (الاثنين) سوف يتم توزيع جرعات اللقاح على المستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة”.

ومساء السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني. ووصلت أول شحنة من اللقاح الى مصر في كانون الأول/ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعتمد هذا اللقاح، بحسب زايد، على حقن الشخص بجرعة تحمل فيروس كورونا نفسه بعد تعطيله للعمل كجسم مضاد. وقالت أن هناك ثلاثة لقاحات أخرى في طور التسجيل، من دون أن تسميها.

وأوضحت زايد أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف “غافي” للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

وأضافت أنه تم التعاقد مع شركتين، بدون تسميتهما، لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما.

وعن تكلفة اللقاح، أوضحت أن الجرعات ستصرف مجانا للأطقم الطبية، أما بالنسبة للمواطنين فسيتحملون “مبالغ بسيطة” مقابل الجرعات.

وقالت زايد إن منظومة التسجيل الالكتروني لتلقي العلاج في مصر سوف تحدد غير القادرين من المواطنين لتتحمل الدولة كلفة جرعاتهم.

وكانت وزيرة الصحة من أول الخاضعين للتجارب السريرية للقاح الصيني في أواخر العام الماضي.

واحصت مصر أكثر من 160 ألف اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 8900 وفاة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.