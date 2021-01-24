خبير طبي: تلقي اللقاح لا يوقف نقل العدوى بكورونا المستجد

وشدد البروفيسور جوناثان فان تام في صحيفة صنداي تلغراف على أن العلماء “لا يعرفون بعد تأثير اللقاح على انتقال العدوى”.وقال إن اللقاحات تقدم “الأمل” لكن معدلات الإصابة يجب أن تنخفض بسرعة. وقال البروفيسور فان تام: “لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ ، لذا لا توجد حماية مضمونة بحسب ما نقلته صحيفة صندي تايمز.

وقال إنه من الممكن الإصابة بالفيروس في فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تلقي اللقاح – ومن “الأفضل” السماح بـ “ثلاثة أسابيع على الأقل” لتطور الاستجابة المناعية بشكل كامل لدى كبار السن.

وقال البروفيسور فان تام: “حتى بعد تناول جرعتين من اللقاح ، يظل هناك احتمال أن تنقل العدوى لشخص آخر وستستمر سلاسل الانتقال بعد ذلك”.

“إذا غيرت سلوكك ، فمن الممكن أن تستمر في نشر الفيروس ، وإبقاء عدد الحالات مرتفعًا وتعريض الآخرين للخطر الذين يحتاجون أيضًا إلى لقاحهم ولكنهم في الطابور”.

وسبق خبراء بالإشارة إلى أن تلقي اللقاح لا يعني نهاية ارتداء الأقنعة لأن من يتلقى اللقاح يمكن أن يتحول إلى ناقل صامت للفيروس.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى حالة وباء الجدري حين كان اللقاح يؤمن تعقيما تاما يقضي على الفيروس ويمنع نقل العدوى ممن تلقى اللقاح.

وتورد الصحيفة كيف دمر فيروس الجدري التجمعات البشرية لآلاف السنين ، ويتضح ذلك من آثار البثور التي عثر عليها في مومياء الفرعون المصري رمسيس الخامس التي يبلغ عمرها 3000 عام ، وتشير التقارير إلى أن الفيروس كان ينتشر على مستوى العالم بحلول القرن الأول الميلادي ، في النهاية أصبح وباءً دام قرونًا. يعتقد المؤرخون أن المرض أودى بحياة أكثر من 300 مليون شخص بين عام 1900 واستئصاله رسميًا في عام 1980. تقول ناتاشا كروكروفت ، كبيرة الأطباء في منظمة الصحة العالمية.: “لقد غيّر الجدري تاريخ العالم – وأدى إلى تغيير الخلافة الملكية ونتائج الحروب التي أثرت على مصائر دول بأكملها”.